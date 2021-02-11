https://ria.ru/20210211/malysheva-1596922115.html
Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире "Первого канала" о наиболее уязвимой группе риска при заражении коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T04:03
2021-02-11T04:03
2021-02-11T04:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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елена малышева
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире "Первого канала" о наиболее уязвимой группе риска при заражении коронавирусной инфекцией.По словам медика, наибольшую опасность это заболевание представляет для людей старше 80 лет.Врач подчеркнула, что вакцинация для людей старшей группы безопасна, а риск тяжело болеть COVID-19 и умереть в "тысячи и миллионы" раз выше, чем любые побочные эффекты от прививки.Телеведущая также напомнила, что вакцинация не делается людям младше 18 лет.Малышева добавила, что вакцинация от коронавируса носит добровольный характер, и россиянам следует принимать решение о прививке после взвешивания всех рисков.
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596833844.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество