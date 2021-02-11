https://ria.ru/20210211/malysheva-1596922115.html

Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий

Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире "Первого канала" о наиболее уязвимой группе риска при заражении коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T04:03

2021-02-11T04:03

2021-02-11T04:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da382ef90d838b118ea2d2fe3cc0c292.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире "Первого канала" о наиболее уязвимой группе риска при заражении коронавирусной инфекцией.По словам медика, наибольшую опасность это заболевание представляет для людей старше 80 лет.Врач подчеркнула, что вакцинация для людей старшей группы безопасна, а риск тяжело болеть COVID-19 и умереть в "тысячи и миллионы" раз выше, чем любые побочные эффекты от прививки.Телеведущая также напомнила, что вакцинация не делается людям младше 18 лет.Малышева добавила, что вакцинация от коронавируса носит добровольный характер, и россиянам следует принимать решение о прививке после взвешивания всех рисков.

https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596833844.html

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество