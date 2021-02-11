Лукашенко предложил США покупать продовольствие у Белоруссии

"Мы по 6 миллиардов долларов - кто бы мог тогда (раньше – ред.) подумать - сегодня получаем от продажи сельскохозяйственной продукции… И дело не в том, что я когда-то работал на селе, в том числе и директором. А дело в том, что продукты питания – это главное для жизни людей, это тоже аксиома. И особенно важно: если мы хотим, чтобы у нас были нормальные дети, чтобы мы были здоровыми, пища - как воздух, вода и другое – является главным для здоровья человека", - добавил президент.