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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210211/kurs-1596968474.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 13 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 13 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки - до 89,4388 рубля, курс доллара - на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:05
2021-02-11T13:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки - до 89,4388 рубля, курс доллара - на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 11,04 копейки, составив 80,8143 рубля.
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динамика курсов валют, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 13 копеек

13:05 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара в Москве
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки - до 89,4388 рубля, курс доллара - на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 11,04 копейки, составив 80,8143 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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