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Официальный курс евро на пятницу снизился на 13 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 13 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки - до 89,4388 рубля, курс доллара - на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:05
2021-02-11T13:05
2021-02-11T13:05
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки - до 89,4388 рубля, курс доллара - на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 11,04 копейки, составив 80,8143 рубля.
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