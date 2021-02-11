https://ria.ru/20210211/kurs-1596968474.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 13 копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на 13 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки - до 89,4388 рубля, курс доллара - на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:05

2021-02-11T13:05

2021-02-11T13:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки - до 89,4388 рубля, курс доллара - на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 11,04 копейки, составив 80,8143 рубля.

https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика