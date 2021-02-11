ОП приложит все усилия для плодотворной работы фонда "Круг добра"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Общественная палата РФ приложит все усилия для плодотворной работы фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
"Фонд "Круг добра", созданный по инициативе президента при участии Общественной палаты РФ, начал активную работу. Это долгожданное событие для всех нас, а особенно для семей с детьми, страдающими тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, которые нуждаются в помощи и поддержке", - рассказала Михеева, слова которой цитирует пресс-служба ОП РФ.
Уже с первой встречи члены попечительского совета, как отметила общественница, поставили перед Минздравом острые вопросы и начали решение конкретных проблем лекарственного обеспечения пациентов.
"Надеюсь, что работа фонда будет плодотворной, мы приложим для этого все наши силы", - добавила Михеева.