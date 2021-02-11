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ОП приложит все усилия для плодотворной работы фонда "Круг добра"
ОП приложит все усилия для плодотворной работы фонда "Круг добра"
Общественная палата РФ приложит все усилия для плодотворной работы фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:47
2021-02-11T19:47
россия
лидия михеева
здоровье - общество
общественная палата рф
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Общественная палата РФ приложит все усилия для плодотворной работы фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Уже с первой встречи члены попечительского совета, как отметила общественница, поставили перед Минздравом острые вопросы и начали решение конкретных проблем лекарственного обеспечения пациентов.
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россия, лидия михеева, здоровье - общество, общественная палата рф, владимир путин

ОП приложит все усилия для плодотворной работы фонда "Круг добра"

19:47 11.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации
На пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Общественная палата РФ приложит все усилия для плодотворной работы фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
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Фонд "Круг добра" обсудил закупку лекарств для пациентов со СМА

"Фонд "Круг добра", созданный по инициативе президента при участии Общественной палаты РФ, начал активную работу. Это долгожданное событие для всех нас, а особенно для семей с детьми, страдающими тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, которые нуждаются в помощи и поддержке", - рассказала Михеева, слова которой цитирует пресс-служба ОП РФ.

Уже с первой встречи члены попечительского совета, как отметила общественница, поставили перед Минздравом острые вопросы и начали решение конкретных проблем лекарственного обеспечения пациентов.

"Надеюсь, что работа фонда будет плодотворной, мы приложим для этого все наши силы", - добавила Михеева.

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РоссияЛидия МихееваЗдоровье - ОбществоОбщественная палата РФВладимир Путин
 
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