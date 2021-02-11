https://ria.ru/20210211/krug-1597110525.html

ОП приложит все усилия для плодотворной работы фонда "Круг добра"

ОП приложит все усилия для плодотворной работы фонда "Круг добра"

Общественная палата РФ приложит все усилия для плодотворной работы фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:47

2021-02-11T19:47

2021-02-11T19:47

россия

лидия михеева

здоровье - общество

общественная палата рф

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Общественная палата РФ приложит все усилия для плодотворной работы фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Уже с первой встречи члены попечительского совета, как отметила общественница, поставили перед Минздравом острые вопросы и начали решение конкретных проблем лекарственного обеспечения пациентов.

https://ria.ru/20210211/sma-1597109807.html

https://ria.ru/20210113/preparat-1592820746.html

россия

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2021

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россия, лидия михеева, здоровье - общество, общественная палата рф, владимир путин