https://ria.ru/20210211/krasnoyarets-1596930843.html
Красноярец натравил собаку на фельдшера, приехавшую к ребенку на вызов
Красноярец натравил собаку на фельдшера, приехавшую к ребенку на вызов
Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской станции... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:43
2021-02-11T08:43
2021-02-11T13:37
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 фев — РИА Новости. Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской станции скорой медицинской помощи.Женщина написала заявление в полицию и находится в шоковом состоянии, хотя и не пострадала физически, добавил он, уточнив, что мужчина, судя по всему, — отец ребенка, а его мать удерживала собаку.РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/feldsher-1596190121.html
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красноярск, происшествия