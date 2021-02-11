https://ria.ru/20210211/krasnoyarets-1596930843.html

Красноярец натравил собаку на фельдшера, приехавшую к ребенку на вызов

Красноярец натравил собаку на фельдшера, приехавшую к ребенку на вызов

Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской станции... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:43

2021-02-11T08:43

2021-02-11T13:37

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 фев — РИА Новости. Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской станции скорой медицинской помощи.Женщина написала заявление в полицию и находится в шоковом состоянии, хотя и не пострадала физически, добавил он, уточнив, что мужчина, судя по всему, — отец ребенка, а его мать удерживала собаку.РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/feldsher-1596190121.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия