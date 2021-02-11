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Красноярец натравил собаку на фельдшера, приехавшую к ребенку на вызов
Красноярец натравил собаку на фельдшера, приехавшую к ребенку на вызов
Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской станции... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:43
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 фев — РИА Новости. Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской станции скорой медицинской помощи.Женщина написала заявление в полицию и находится в шоковом состоянии, хотя и не пострадала физически, добавил он, уточнив, что мужчина, судя по всему, — отец ребенка, а его мать удерживала собаку.РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.
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красноярск, происшествия

Красноярец натравил собаку на фельдшера, приехавшую к ребенку на вызов

08:43 11.02.2021 (обновлено: 13:37 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 11 фев — РИА Новости. Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской станции скорой медицинской помощи.

"Ситуация произошла 10 февраля. Фельдшер приехала к ребенку на вызов <…> В комнате в клетке была бойцовская собака. Забежал мужчина и начал натравливать на фельдшера. Она сбежала из квартиры", — сказал собеседник агентства.

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Женщина написала заявление в полицию и находится в шоковом состоянии, хотя и не пострадала физически, добавил он, уточнив, что мужчина, судя по всему, — отец ребенка, а его мать удерживала собаку.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.
 
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