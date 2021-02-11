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В Липецкой области ослабили ограничения из-за COVID-19

В Липецкой области ослабили ограничения из-за COVID-19

Власти Липецкой области сняли действующий в регионе из-за коронавируса запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00, сообщает в четверг областная... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:40

2021-02-11T14:40

2021-02-11T14:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области сняли действующий в регионе из-за коронавируса запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00, сообщает в четверг областная администрация.Ранее власти региона объявили о послаблении ограничений на работу ресторанов и кафе в новогоднюю ночь. В частности, 31 декабря предприятия общепита обслуживали посетителей до 2 часов, в обычные дни они работали до 23:00 мск.Всего в Липецкой области зарегистрировано 22 516 случаев новой коронавирусной инфекции, 18 875 человек выздоровели, 395 умерли.На утро четверга в регионе 31 314 человек вакцинированы первым компонентом "Спутник V". Полный курс прошли 1984 человека.Как отмечают власти, из 30 тысяч получивших первую часть вакцины 39% - лица старше 60 лет.

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, липецкая область