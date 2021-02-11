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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596984886.html
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:22
2021-02-11T14:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.По ее словам, наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых трудоспособных людей. Микаилова также отметила, что по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 3% заболевших, работающих на промышленных предприятиях и сотрудников офисов. Это может говорить о несоблюдении мер по профилактике коронавируса на данных объектах.
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947534.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье

14:22 11.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.
"На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции", - рассказала она на заседании комитета Мособлдумы по вакцинации жителей Подмосковья от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
По ее словам, наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых трудоспособных людей. Микаилова также отметила, что по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 3% заболевших, работающих на промышленных предприятиях и сотрудников офисов. Это может говорить о несоблюдении мер по профилактике коронавируса на данных объектах.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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