https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596984886.html

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:22

2021-02-11T14:22

2021-02-11T14:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.По ее словам, наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых трудоспособных людей. Микаилова также отметила, что по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 3% заболевших, работающих на промышленных предприятиях и сотрудников офисов. Это может говорить о несоблюдении мер по профилактике коронавируса на данных объектах.

https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947534.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество