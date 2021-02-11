https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596984886.html
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:22
2021-02-11T14:22
2021-02-11T14:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573157_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_3539dfc42e321fee6f31036c40eb9ab7.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.По ее словам, наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых трудоспособных людей. Микаилова также отметила, что по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 3% заболевших, работающих на промышленных предприятиях и сотрудников офисов. Это может говорить о несоблюдении мер по профилактике коронавируса на данных объектах.
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947534.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573157_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c1b99041639496723c7693501b5e43d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество