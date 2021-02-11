https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596950114.html

В Москве за сутки госпитализировали 800 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 800 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализировано 807 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:15

2021-02-11T11:15

2021-02-11T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 807 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве также сообщает, что в столице выздоровели еще 3558 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей в Москве, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 861 916.

https://ria.ru/20210211/pandemiya-1596943048.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва