https://ria.ru/20210211/kontseptsiya-1596963509.html

Лукашенко заявил о необходимости обновить концепцию нацбезопасности

Лукашенко заявил о необходимости обновить концепцию нацбезопасности

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия должна обновить концепцию национальной безопасности ввиду развития мировых информационных РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:30

2021-02-11T12:30

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

нато

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия должна обновить концепцию национальной безопасности ввиду развития мировых информационных технологий и модернизации НАТО.Президент республики назвал информационную безопасность "главной болевой точкой", упомянув опасность, которую таит в себе использование интернета."Не умаляя преимуществ, возможностей и перспектив, которые открыл человеку информационный мир, мы должны обратить внимание на его обратную сторону, на искусственную реальность, которая дала зеленый свет манипуляциям, обману, преступлениям, потворствует низменным инстинктам человека", - отметил Лукашенко.Глава республики подчеркнул, что Белоруссия осведомлена о том, что "спецслужбы отдельных государств" прибегают к услугам гигантов интернет-индустрии.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596967430.html

https://ria.ru/20210211/moment-1596963191.html

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всебелорусское народное собрание, нато, александр лукашенко, белоруссия, в мире