https://ria.ru/20210211/kontseptsiya-1596963509.html
Лукашенко заявил о необходимости обновить концепцию нацбезопасности
Лукашенко заявил о необходимости обновить концепцию нацбезопасности
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия должна обновить концепцию национальной безопасности ввиду развития мировых информационных РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:30
2021-02-11T12:30
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
нато
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия должна обновить концепцию национальной безопасности ввиду развития мировых информационных технологий и модернизации НАТО.Президент республики назвал информационную безопасность "главной болевой точкой", упомянув опасность, которую таит в себе использование интернета."Не умаляя преимуществ, возможностей и перспектив, которые открыл человеку информационный мир, мы должны обратить внимание на его обратную сторону, на искусственную реальность, которая дала зеленый свет манипуляциям, обману, преступлениям, потворствует низменным инстинктам человека", - отметил Лукашенко.Глава республики подчеркнул, что Белоруссия осведомлена о том, что "спецслужбы отдельных государств" прибегают к услугам гигантов интернет-индустрии.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596967430.html
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всебелорусское народное собрание, нато, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Белорусский президент Александр Лукашенко
заявил о том, что Белоруссия
должна обновить концепцию национальной безопасности ввиду развития мировых информационных технологий и модернизации НАТО
.
"Исходя из тех событий, которые происходят у нас здесь в регионе и мире, видимо, настало время обновить концепцию национальной безопасности, тем более, что наши соседи из НАТО уже модернизировали свои стратегические документы с учетом угроз и цифровых технологий. К тому же в непосредственной близости от наших границ создана необходимая структура: кибервойска и сеть натовских киберцентров", - сказал Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.
Президент республики назвал информационную безопасность "главной болевой точкой", упомянув опасность, которую таит в себе использование интернета.
"Не умаляя преимуществ, возможностей и перспектив, которые открыл человеку информационный мир, мы должны обратить внимание на его обратную сторону, на искусственную реальность, которая дала зеленый свет манипуляциям, обману, преступлениям, потворствует низменным инстинктам человека", - отметил Лукашенко.
Глава республики подчеркнул, что Белоруссия осведомлена о том, что "спецслужбы отдельных государств" прибегают к услугам гигантов интернет-индустрии.
"Нельзя оставить без внимания, то, что постоянное присутствие человека в социальных сетях, на форумах, медиа-каналах формирует интернет-зависимость. Люди просто выпадают из реальной жизни, теряют элементарные коммуникативные навыки. Что еще хуже, они теряют способность к аналитическому мышлению, поскольку содержание и смысл происходящего вокруг формируют за них социальные сети, мессенджеры и поисковые алгоритмы", - добавил Лукашенко.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.