https://ria.ru/20210211/konstitutsiya-1597081509.html

В Белоруссии призвали внести пункты о коллективной обороне в конституцию

В Белоруссии призвали внести пункты о коллективной обороне в конституцию

Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что условия, обеспечивающие нейтральный статус для республики, пока не... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:30

2021-02-11T17:30

2021-02-11T17:44

всебелорусское народное собрание

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000461_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_278935459e4ca8f39b6205ef957cd481.jpg

МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что условия, обеспечивающие нейтральный статус для республики, пока не созданы, и предложил закрепить в конституции тезис о коллективной обороне.Он отметил, что поэтому Белоруссия, пока не имея нейтрального статуса, "делает ставку на коллективную оборону, активно продвигает мирные инициативы во всех межгосударственных объединениях".

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596966052.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всебелорусское народное собрание, минск, белоруссия, в мире