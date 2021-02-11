https://ria.ru/20210211/konstitutsiya-1597081509.html
В Белоруссии призвали внести пункты о коллективной обороне в конституцию
В Белоруссии призвали внести пункты о коллективной обороне в конституцию
Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что условия, обеспечивающие нейтральный статус для республики, пока не... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:30
2021-02-11T17:30
2021-02-11T17:44
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что условия, обеспечивающие нейтральный статус для республики, пока не созданы, и предложил закрепить в конституции тезис о коллективной обороне.Он отметил, что поэтому Белоруссия, пока не имея нейтрального статуса, "делает ставку на коллективную оборону, активно продвигает мирные инициативы во всех межгосударственных объединениях".
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всебелорусское народное собрание, минск, белоруссия, в мире