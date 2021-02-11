https://ria.ru/20210211/kompleks-1597061567.html

В КЧР открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В КЧР открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в одном из аулов Карачаево-Черкесии, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:29

2021-02-11T16:29

2021-02-11T16:29

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

общество

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ЧЕРКЕССК, 11 фев – РИА Новости. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в одном из аулов Карачаево-Черкесии, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. Новый ФОК площадью 900 квадратных метров построен по федеральной программе "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". В здании размещены универсальный игровой и тренажерный залы, отдельный зал для различных видов единоборств, раздевалки с душевыми, кабинеты врача, тренеров, другие административные помещения.Глава региона подчеркнул, что новый ФОК стал одним из 95 спортобъектов, построенных в Карачаево-Черкесии с 2015 года.Он добавил, что в следующем году в ауле Хабез будет закончено строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса.

https://ria.ru/20210125/investproekt-1594524613.html

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россия, рашид темрезов, общество