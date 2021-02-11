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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В КЧР открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в одном из аулов Карачаево-Черкесии, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:29
2021-02-11T16:29
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
общество
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ЧЕРКЕССК, 11 фев – РИА Новости. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в одном из аулов Карачаево-Черкесии, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. Новый ФОК площадью 900 квадратных метров построен по федеральной программе "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". В здании размещены универсальный игровой и тренажерный залы, отдельный зал для различных видов единоборств, раздевалки с душевыми, кабинеты врача, тренеров, другие административные помещения.Глава региона подчеркнул, что новый ФОК стал одним из 95 спортобъектов, построенных в Карачаево-Черкесии с 2015 года.Он добавил, что в следующем году в ауле Хабез будет закончено строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса.
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россия, рашид темрезов, общество

В КЧР открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

16:29 11.02.2021
 
© Фото : @instagram/rashidtemrezovНовый физкультурно-оздоровительный комплекс в Карачаево-Черкесской Республике
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : @instagram/rashidtemrezov
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 11 фев – РИА Новости. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в одном из аулов Карачаево-Черкесии, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Новый ФОК площадью 900 квадратных метров построен по федеральной программе "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". В здании размещены универсальный игровой и тренажерный залы, отдельный зал для различных видов единоборств, раздевалки с душевыми, кабинеты врача, тренеров, другие административные помещения.
Глава региона подчеркнул, что новый ФОК стал одним из 95 спортобъектов, построенных в Карачаево-Черкесии с 2015 года.
"Большая часть возведенных объектов - в сельской местности. И сейчас доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в республике с 2015 года возросла с 33% до 46,5%", - написал Темрезов.
Он добавил, что в следующем году в ауле Хабез будет закончено строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид ТемрезовОбщество
 
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