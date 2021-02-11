https://ria.ru/20210211/kompensatsiya-1596968277.html

В Подмосковье одиноким малоимущим людям компенсируют подписку на газеты

В Подмосковье одиноким малоимущим людям компенсируют подписку на газеты

Московская областная дума приняла внесенный губернатором региона Андреем Воробьевым закон, который заменяет действующую сейчас меру по обеспечению одиноких... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:48

2021-02-11T12:48

2021-02-11T12:48

новости подмосковья

ирина фаевская

московская областная дума

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Московская областная дума приняла внесенный губернатором региона Андреем Воробьевым закон, который заменяет действующую сейчас меру по обеспечению одиноких малоимущих граждан периодическими изданиями компенсацией расходов на подписку.Это решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.Одним из докладчиков по этому вопросу стала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она отметила, что проект внесен на рассмотрение областной думы губернатором Московской области. Документ предусматривает поправки в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".Министр уточнила, что предлагается заменить действующую меру поддержки малоимущих одиноко проживающих граждан по обеспечению бесплатной подпиской на газету "Ежедневные новости. Подмосковье" компенсацией расходов на оплату подписки на периодические издания. Их перечень будет определяться правительством Московской области. Это будет компенсация в размере фактически произведенных расходов, но не более 1500 рублей за полугодие, добавила Фаевская.В свою очередь глава комитета облдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал, что законопроект был рассмотрен на расширенном заседании с участием представителей регионального министерства социального развития. Комитет предложил принять законопроект. Депутаты проголосовали за его принятие единогласно.

https://ria.ru/20201223/mosoblduma-1590582858.html

московская область (подмосковье)

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ирина фаевская, московская областная дума, андрей воробьев, московская область (подмосковье)