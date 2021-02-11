Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210211/kompensatsiya-1596968277.html
В Подмосковье одиноким малоимущим людям компенсируют подписку на газеты
В Подмосковье одиноким малоимущим людям компенсируют подписку на газеты
Московская областная дума приняла внесенный губернатором региона Андреем Воробьевым закон, который заменяет действующую сейчас меру по обеспечению одиноких... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:48
2021-02-11T12:48
новости подмосковья
ирина фаевская
московская областная дума
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586053741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee904d6bdaf8d2cd844782f9683abc4c.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Московская областная дума приняла внесенный губернатором региона Андреем Воробьевым закон, который заменяет действующую сейчас меру по обеспечению одиноких малоимущих граждан периодическими изданиями компенсацией расходов на подписку.Это решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.Одним из докладчиков по этому вопросу стала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она отметила, что проект внесен на рассмотрение областной думы губернатором Московской области. Документ предусматривает поправки в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".Министр уточнила, что предлагается заменить действующую меру поддержки малоимущих одиноко проживающих граждан по обеспечению бесплатной подпиской на газету "Ежедневные новости. Подмосковье" компенсацией расходов на оплату подписки на периодические издания. Их перечень будет определяться правительством Московской области. Это будет компенсация в размере фактически произведенных расходов, но не более 1500 рублей за полугодие, добавила Фаевская.В свою очередь глава комитета облдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал, что законопроект был рассмотрен на расширенном заседании с участием представителей регионального министерства социального развития. Комитет предложил принять законопроект. Депутаты проголосовали за его принятие единогласно.
https://ria.ru/20201223/mosoblduma-1590582858.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586053741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7bfe377d2140d20af3164d1aa5c1868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина фаевская, московская областная дума, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье одиноким малоимущим людям компенсируют подписку на газеты

12:48 11.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПродавщица газет и журналов на улице Москвы
Продавщица газет и журналов на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Московская областная дума приняла внесенный губернатором региона Андреем Воробьевым закон, который заменяет действующую сейчас меру по обеспечению одиноких малоимущих граждан периодическими изданиями компенсацией расходов на подписку.
Это решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.
Одним из докладчиков по этому вопросу стала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она отметила, что проект внесен на рассмотрение областной думы губернатором Московской области. Документ предусматривает поправки в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".
Министр уточнила, что предлагается заменить действующую меру поддержки малоимущих одиноко проживающих граждан по обеспечению бесплатной подпиской на газету "Ежедневные новости. Подмосковье" компенсацией расходов на оплату подписки на периодические издания. Их перечень будет определяться правительством Московской области. Это будет компенсация в размере фактически произведенных расходов, но не более 1500 рублей за полугодие, добавила Фаевская.
В свою очередь глава комитета облдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал, что законопроект был рассмотрен на расширенном заседании с участием представителей регионального министерства социального развития. Комитет предложил принять законопроект. Депутаты проголосовали за его принятие единогласно.
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 15:32Распространение коронавируса
Почти треть депутатов Мособлдумы переболели COVID-19
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская областная думаАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния