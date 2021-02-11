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https://ria.ru/20210211/kibermoshenniki-1596924942.html
Эксперт рассказал о предпраздничных схемах кибермошенников
Эксперт рассказал о предпраздничных схемах кибермошенников
Злоумышленники особенно активно пользуются беспечностью пользователей в предпраздничные дни - фишинговые атаки, фальшивые онлайн-магазины, слишком... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T06:34
2021-02-11T06:34
россия
мошенничество
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Злоумышленники особенно активно пользуются беспечностью пользователей в предпраздничные дни - фишинговые атаки, фальшивые онлайн-магазины, слишком привлекательные акции, о том, как не попасться на подобные аферы, рассказал РИА Новости руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев.Он уточнил, что чаще всего срок действия акции или количество товаров строго ограничены, и чтобы воспользоваться предложением, ввести данные банковской карты необходимо сразу. После того, как человек оформит заказ и введет свои персональные данные, злоумышленник может либо продать несуществующий товар пользователю, списав деньги с его карты на свой счет, либо использовать эти данные для продажи в Darknet.Отличительные черты фишинга – это запрос на конфиденциальную информацию и срочность. "Поэтому когда вы видите подобное предложение, не спешите им воспользоваться. Обычно чем оно привлекательнее, тем вероятнее, что в нем кроется обман. Следует помнить, что, если вы не подписаны на рассылку онлайн-магазина, от которого получили предложение, вряд ли это сообщение пришло от него. Если же вы на нее подписаны, не забудьте проверить домен email-адреса, от которого получили письмо", - добавил специалист. Он отметил, что если адрес не совпадает с доменом отправителя предыдущих предложений, это должно насторожить. Кроме того, если в способе оплаты на сайте фигурирует виртуальный кошелек или номер карты, вероятнее всего, сайт создан мошенниками.Лучшим способом проверить наличие акции будет проверка информации на официальном сайте магазина, найденном через поисковую систему. Поисковая система запрограммирована таким образом, что в топе выдачи обязательно появится официальный сайт. Перейдя по этой ссылке, проверьте, есть ли информация о предложении. Если ее нет, за справочной информацией можно обратиться по указанному контактному номеру телефона.
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, мошенничество, москва, технологии, общество

Эксперт рассказал о предпраздничных схемах кибермошенников

06:34 11.02.2021
 
© Fotolia / NicoElNinoХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Fotolia / NicoElNino
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Злоумышленники особенно активно пользуются беспечностью пользователей в предпраздничные дни - фишинговые атаки, фальшивые онлайн-магазины, слишком привлекательные акции, о том, как не попасться на подобные аферы, рассказал РИА Новости руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев.
"Наибольшую угрозу в предпраздничные дни представляет фишинг – вид мошенничества, который заключается в массовой рассылке электронных писем или СМС. Злоумышленники от лица известных брендов и онлайн-магазинов отправляют информацию об очень привлекательных предложениях, приуроченных к праздникам. Для достоверности хакеры специально создают поддельный сайт, который обладает практически идентичным доменным именем, навигацией по веб-ресурсу и дизайном, что и сайт официального магазина, от которого якобы было отправлено письмо", - рассказал Кубарев.
Он уточнил, что чаще всего срок действия акции или количество товаров строго ограничены, и чтобы воспользоваться предложением, ввести данные банковской карты необходимо сразу. После того, как человек оформит заказ и введет свои персональные данные, злоумышленник может либо продать несуществующий товар пользователю, списав деньги с его карты на свой счет, либо использовать эти данные для продажи в Darknet.
Отличительные черты фишинга – это запрос на конфиденциальную информацию и срочность. "Поэтому когда вы видите подобное предложение, не спешите им воспользоваться. Обычно чем оно привлекательнее, тем вероятнее, что в нем кроется обман. Следует помнить, что, если вы не подписаны на рассылку онлайн-магазина, от которого получили предложение, вряд ли это сообщение пришло от него. Если же вы на нее подписаны, не забудьте проверить домен email-адреса, от которого получили письмо", - добавил специалист. Он отметил, что если адрес не совпадает с доменом отправителя предыдущих предложений, это должно насторожить. Кроме того, если в способе оплаты на сайте фигурирует виртуальный кошелек или номер карты, вероятнее всего, сайт создан мошенниками.
Лучшим способом проверить наличие акции будет проверка информации на официальном сайте магазина, найденном через поисковую систему. Поисковая система запрограммирована таким образом, что в топе выдачи обязательно появится официальный сайт. Перейдя по этой ссылке, проверьте, есть ли информация о предложении. Если ее нет, за справочной информацией можно обратиться по указанному контактному номеру телефона.
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 06:08
Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
 
РоссияМошенничествоМоскваТехнологииОбщество
 
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