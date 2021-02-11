https://ria.ru/20210211/karta-1596964752.html
ПСБ и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса
ПСБ и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса
ПАО ПСБ и международная платежная система Mastercard запустили цифровую банковскую карту для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:35
2021-02-11T12:35
2021-02-11T12:35
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ПАО ПСБ и международная платежная система Mastercard запустили цифровую банковскую карту для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.В пресс-релизе отмечается, что бизнес-карта обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.Пользоваться цифровой картой ПСБ Mastercard можно на смартфонах на базе iOS и Android с функцией NFC. Для снятия наличных в банкоматах, не поддерживающих бесконтактную технологию, к ней может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов – такое решение впервые предложено Mastercard российским пользователям. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс.По его словам, в банке уверены, что карта будет особенно востребована индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в таких отраслях, как розничная и оптовая торговля, производство, логистика и сфера услуг. Бизнесмены этих сфер деятельности проводят много платежей по расчетно-кассовому обслуживанию, ведут активную деятельность, имеют офис, часто бывают в командировках и используют в работе автотранспорт.
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банк псб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ПАО ПСБ
и международная платежная система Mastercard запустили цифровую банковскую карту для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.
В пресс-релизе отмечается, что бизнес-карта обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.
Пользоваться цифровой картой ПСБ
Mastercard можно на смартфонах на базе iOS
и Android
с функцией NFC. Для снятия наличных в банкоматах, не поддерживающих бесконтактную технологию, к ней может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов – такое решение впервые предложено Mastercard российским пользователям. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс.
"Цифровая карта для бизнеса дает предпринимателям широкие возможности, представляя собой, с одной стороны, корпоративную карту в ее классическом понимании и с привычным функционалом, а с другой – обладая преимуществами по форм-фактору и практически моментальными сроками получения", - сказал старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
По его словам, в банке уверены, что карта будет особенно востребована индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в таких отраслях, как розничная и оптовая торговля, производство, логистика и сфера услуг. Бизнесмены этих сфер деятельности проводят много платежей по расчетно-кассовому обслуживанию, ведут активную деятельность, имеют офис, часто бывают в командировках и используют в работе автотранспорт.