https://ria.ru/20210211/jolie-1596971046.html
СМИ: Дочь Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
СМИ: Дочь Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
СМИ узнали, что Шайло, 14-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, удалила фамилию отца из своего секретного профиля в социальных сетях, сообщает Mirror. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:34
2021-02-11T15:34
2021-02-11T15:34
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что Шайло, 14-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, удалила фамилию отца из своего секретного профиля в социальных сетях, сообщает Mirror. Причина такого решения не уточняется. Но как рассказал источник изданию, для лауреата премии "Оскар" это будет "удар" даже если Шайло не хотела его обидеть. Считается, что именно с ней у актера сложились самые близкие отношения. По информации Mirror, сейчас все шестеро детей пары (приемные — Мэддокс, Захара, Пакс и родные — Шайло и близнецы Нокс и Вивьен) живут месте с Анджелиной в ее особняке в Лос-Анджелесе (США) и, как сообщается, регулярно видятся с Брэдом (у него тоже недвижимость в этом городе. — Прим. ред.). Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений
https://ria.ru/20210203/jolie-1595679349.html
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лос-анджелес, сша, развод, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)