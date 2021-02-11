https://ria.ru/20210211/izolyatsiya-1596957747.html

Врач назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей

Врач назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей

Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции, поскольку у последней есть последствия в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:56

2021-02-11T11:56

2021-02-11T11:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

ольга ткачева

александр ткачев

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

боливия

армения

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции, поскольку у последней есть последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.Она отметила, что сбережение здоровья людей старшего возраста - ответственность всей семьи. Ткачева также обратила внимание на то, что есть только два пути обеспечения безопасности пожилых людей в условиях пандемии - изоляция и вакцинация, потому что, несмотря на то, что снижается количество заболевших, ситуация улучшается, все равно коронавирус "будет с нами жить".Она напомнила, что испытания показали безопасность вакцины "Спутник V" у людей старшего возраста, о хорошей переносимости вакцины написал и журнал Lancet.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.

https://ria.ru/20210211/feyk-1596930553.html

https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596861829.html

россия

боливия

армения

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коронавирус в россии, россия, ольга ткачева, александр ткачев, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, боливия, армения