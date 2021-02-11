Врач назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей
11:56 11.02.2021 (обновлено: 11:57 11.02.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в национальном аэропорту "Минск"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции, поскольку у последней есть последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
Она отметила, что сбережение здоровья людей старшего возраста - ответственность всей семьи. Ткачева также обратила внимание на то, что есть только два пути обеспечения безопасности пожилых людей в условиях пандемии - изоляция и вакцинация, потому что, несмотря на то, что снижается количество заболевших, ситуация улучшается, все равно коронавирус "будет с нами жить".
"Социальная изоляция - это не лучший выход, потому что социальная изоляция сопряжена с ограничением физической активности, с депрессией, с массой других проблем, которые в конце концов окажут негативное влияние. Поэтому второй путь - это вакцинация", - заявила Ткачева в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она напомнила, что испытания показали безопасность вакцины "Спутник V" у людей старшего возраста, о хорошей переносимости вакцины написал и журнал Lancet.
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Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.