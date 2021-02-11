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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/izolyatsiya-1596957747.html
Врач назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей
Врач назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей
Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции, поскольку у последней есть последствия в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:56
2021-02-11T11:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
ольга ткачева
александр ткачев
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
боливия
армения
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции, поскольку у последней есть последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.Она отметила, что сбережение здоровья людей старшего возраста - ответственность всей семьи. Ткачева также обратила внимание на то, что есть только два пути обеспечения безопасности пожилых людей в условиях пандемии - изоляция и вакцинация, потому что, несмотря на то, что снижается количество заболевших, ситуация улучшается, все равно коронавирус "будет с нами жить".Она напомнила, что испытания показали безопасность вакцины "Спутник V" у людей старшего возраста, о хорошей переносимости вакцины написал и журнал Lancet.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.
https://ria.ru/20210211/feyk-1596930553.html
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коронавирус в россии, россия, ольга ткачева, александр ткачев, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, боливия, армения

Врач назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей

11:56 11.02.2021 (обновлено: 11:57 11.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры в защитных масках в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции, поскольку у последней есть последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
Она отметила, что сбережение здоровья людей старшего возраста - ответственность всей семьи. Ткачева также обратила внимание на то, что есть только два пути обеспечения безопасности пожилых людей в условиях пандемии - изоляция и вакцинация, потому что, несмотря на то, что снижается количество заболевших, ситуация улучшается, все равно коронавирус "будет с нами жить".
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"Социальная изоляция - это не лучший выход, потому что социальная изоляция сопряжена с ограничением физической активности, с депрессией, с массой других проблем, которые в конце концов окажут негативное влияние. Поэтому второй путь - это вакцинация", - заявила Ткачева в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она напомнила, что испытания показали безопасность вакцины "Спутник V" у людей старшего возраста, о хорошей переносимости вакцины написал и журнал Lancet.
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Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияОльга ТкачеваАлександр ТкачевРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаБоливияАрмения
 
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