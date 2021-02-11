https://ria.ru/20210211/investprodukty-1597079261.html

ПСБ более чем вдвое увеличил активы в инвестпродуктах

ПСБ более чем вдвое увеличил активы в инвестпродуктах

Группа ПСБ в 2020 году продемонстрировала двукратный рост активов в розничных инвестпродуктах в массовом клиентском сегменте и в сегменте Private Banking,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:21

2021-02-11T17:21

2021-02-11T17:21

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Группа ПСБ в 2020 году продемонстрировала двукратный рост активов в розничных инвестпродуктах в массовом клиентском сегменте и в сегменте Private Banking, сообщает банк."Объем привлечения средств клиентов на брокерские счета и в продукты управляющей компании "Промсвязь" за год увеличился на 112%, а их доля в розничных пассивах достигла почти 10%. Количество активных клиентов увеличилось на 87%", - говорится в сообщении. Более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте приходится на ПИФы.По мнению директора дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, интересу населения к инвестициям способствует устойчивая, начиная с марта 2020 года, позитивная динамика рынка, доступность биржевой инфраструктуры и налоговые стимулы государства.

https://ria.ru/20210204/kredity-1596024092.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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