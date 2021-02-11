ПСБ более чем вдвое увеличил активы в инвестпродуктах
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Группа ПСБ в 2020 году продемонстрировала двукратный рост активов в розничных инвестпродуктах в массовом клиентском сегменте и в сегменте Private Banking, сообщает банк.
"Объем привлечения средств клиентов на брокерские счета и в продукты управляющей компании "Промсвязь" за год увеличился на 112%, а их доля в розничных пассивах достигла почти 10%. Количество активных клиентов увеличилось на 87%", - говорится в сообщении.
Более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте приходится на ПИФы.
"Динамика фондового рынка в 2020 году сместила предпочтения розничных инвесторов в сторону акций – вложения в акции выросли в 3 раза, в облигации – более чем в 1,5 раза", - отметили в банке.
По мнению директора дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, интересу населения к инвестициям способствует устойчивая, начиная с марта 2020 года, позитивная динамика рынка, доступность биржевой инфраструктуры и налоговые стимулы государства.
"Мы видим потенциал для дальнейшего кратного увеличения активов в инвестиционных продуктах группы ПСБ. В перспективе этого года мы планируем дальнейшее развитие продуктовой линейки УК "Промсвязь" и функционала мобильного приложения "ПСБ Инвестиции", оптимизацию процесса оформления и облегчение доступа клиентов к экспертизе по фондовому рынку в цифровых каналах банка", - сказал он.