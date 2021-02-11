Публичное обсуждение рейтинга работодателей по версии HeadHunter
15 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет публичное обсуждение итогов рейтинга лучших работодателей 2020 года по версии ресурса HeadHunter.
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Данный статус остается лидирующим на HR-рынке России. По итогам 2020 года список представленных компаний расширился до 501. Основной рейтинг включает три субрейтинга, позволяющих более детально оценивать HR-деятельность компаний и прогнозировать тренды.
Какова методология рейтинга? Какие показатели эффективности HR-департаментов приоритетны в условиях пандемии? Как использовать мотивацию персонала для капитализации HR-бренда? Какова корреляция между следованием целям устойчивого развития, активным внедрением КСО и повышением привлекательности HR-бренда компании? В чем заключаются основные факторы развития HR-бренда компании в период пандемии?
Модератор: профессор МШУ "Сколково" Елена Витчак.
В заседании примут участие: представители HeadHunter, HR-директора бизнес-компаний, представители экспертных HR-сообществ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Данный статус остается лидирующим на HR-рынке России. По итогам 2020 года список представленных компаний расширился до 501. Основной рейтинг включает три субрейтинга, позволяющих более детально оценивать HR-деятельность компаний и прогнозировать тренды.
Какова методология рейтинга? Какие показатели эффективности HR-департаментов приоритетны в условиях пандемии? Как использовать мотивацию персонала для капитализации HR-бренда? Какова корреляция между следованием целям устойчивого развития, активным внедрением КСО и повышением привлекательности HR-бренда компании? В чем заключаются основные факторы развития HR-бренда компании в период пандемии?
Модератор: профессор МШУ "Сколково" Елена Витчак.
В заседании примут участие: представители HeadHunter, HR-директора бизнес-компаний, представители экспертных HR-сообществ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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