https://ria.ru/20210211/headhunter-1597076105.html

Публичное обсуждение рейтинга работодателей по версии HeadHunter

Публичное обсуждение рейтинга работодателей по версии HeadHunter

15 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет публичное обсуждение итогов рейтинга лучших работодателей 2020 года по версии ресурса HeadHunter.

2021-02-11T17:07

2021-02-11T17:07

2021-02-11T17:07

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1597076105.jpg?1613052422

Задать вопросДанный статус остается лидирующим на HR-рынке России. По итогам 2020 года список представленных компаний расширился до 501. Основной рейтинг включает три субрейтинга, позволяющих более детально оценивать HR-деятельность компаний и прогнозировать тренды.Какова методология рейтинга? Какие показатели эффективности HR-департаментов приоритетны в условиях пандемии? Как использовать мотивацию персонала для капитализации HR-бренда? Какова корреляция между следованием целям устойчивого развития, активным внедрением КСО и повышением привлекательности HR-бренда компании? В чем заключаются основные факторы развития HR-бренда компании в период пандемии?Модератор: профессор МШУ "Сколково" Елена Витчак.В заседании примут участие: представители HeadHunter, HR-директора бизнес-компаний, представители экспертных HR-сообществ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы