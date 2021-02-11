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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:05
2021-02-11T08:05
2021-02-11T08:05
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 12.00 12 февраля. Предупреждение о снеге и обледенении в Москве и Подмосковье - с 21.00 11 февраля до 21.00 12 февраля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество