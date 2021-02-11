https://ria.ru/20210211/gololeditsa-1596928770.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:05

2021-02-11T08:05

2021-02-11T08:05

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 12.00 12 февраля. Предупреждение о снеге и обледенении в Москве и Подмосковье - с 21.00 11 февраля до 21.00 12 февраля.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество