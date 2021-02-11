https://ria.ru/20210211/fosagro-1596981739.html

Главу ФосАгро наградили Национальной премией "Директор года"

Главу ФосАгро наградили Национальной премией "Директор года"

Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев награжден XV Национальной премией "Директор года" в номинации "За вклад в развитие культуры ESG", говорится в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:02

2021-02-11T14:02

2021-02-11T18:47

андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев награжден XV Национальной премией "Директор года" в номинации "За вклад в развитие культуры ESG", говорится в сообщении "ФосАгро".Национальная премия "Директор года" учреждена в 2006 году и призвана отметить личный вклад директоров в развитие системы корпоративного управления, а также способствовать распространению передовых стандартов практики работы советов директоров в российских компаниях.Победителей и лауреатов определяет экспертный совет премии из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией независимых директоров (АНД) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с фирмой PwC.Вручая премию, президент РСПП Александр Шохин отметил, что впервые в истории премии объявленная номинация "За вклад в развитие культуры ESG" станет ежегодной: "Все компании члены-РСПП давно ввели практику регулярного представления нефинансовой отчетности, отчетности об устойчивом развитии. Поэтому не случайно, что именно компания-член РСПП стала победителем в этом году", - сказал он.Руководитель практики корпоративного управления PwC Алексей Фегецин подчеркнул, что компания "ФосАгро" традиционно не только инвестирует в развитие собственного бизнеса, но, благодаря приверженности принципам ESG, вносит гораздо более широкий вклад в устойчивое развитие.По словам председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Ксавье Роле, решение авторитетного экспертного совета премии является признанием стратегического видения и управленческих навыков генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, дальнейшим подтверждением эффективности реализации компанией стратегии экологически устойчивого развития.

https://ria.ru/20201229/fosagro-1591393190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика, экономика