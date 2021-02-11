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Главу ФосАгро наградили Национальной премией "Директор года"
Главу ФосАгро наградили Национальной премией "Директор года"
Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев награжден XV Национальной премией "Директор года" в номинации "За вклад в развитие культуры ESG", говорится в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:02
2021-02-11T14:02
2021-02-11T18:47
андрей гурьев
фосагро
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев награжден XV Национальной премией "Директор года" в номинации "За вклад в развитие культуры ESG", говорится в сообщении "ФосАгро".Национальная премия "Директор года" учреждена в 2006 году и призвана отметить личный вклад директоров в развитие системы корпоративного управления, а также способствовать распространению передовых стандартов практики работы советов директоров в российских компаниях.Победителей и лауреатов определяет экспертный совет премии из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией независимых директоров (АНД) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с фирмой PwC.Вручая премию, президент РСПП Александр Шохин отметил, что впервые в истории премии объявленная номинация "За вклад в развитие культуры ESG" станет ежегодной: "Все компании члены-РСПП давно ввели практику регулярного представления нефинансовой отчетности, отчетности об устойчивом развитии. Поэтому не случайно, что именно компания-член РСПП стала победителем в этом году", - сказал он.Руководитель практики корпоративного управления PwC Алексей Фегецин подчеркнул, что компания "ФосАгро" традиционно не только инвестирует в развитие собственного бизнеса, но, благодаря приверженности принципам ESG, вносит гораздо более широкий вклад в устойчивое развитие.По словам председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Ксавье Роле, решение авторитетного экспертного совета премии является признанием стратегического видения и управленческих навыков генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, дальнейшим подтверждением эффективности реализации компанией стратегии экологически устойчивого развития.
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости.
Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев
награжден XV Национальной премией "Директор года" в номинации "За вклад в развитие культуры ESG", говорится в сообщении "ФосАгро
".
Национальная премия "Директор года" учреждена в 2006 году и призвана отметить личный вклад директоров в развитие системы корпоративного управления, а также способствовать распространению передовых стандартов практики работы советов директоров в российских компаниях.
Победителей и лауреатов определяет экспертный совет премии из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией независимых директоров (АНД) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП
) в партнерстве с фирмой PwC
.
Вручая премию, президент РСПП Александр Шохин
отметил, что впервые в истории премии объявленная номинация "За вклад в развитие культуры ESG" станет ежегодной: "Все компании члены-РСПП давно ввели практику регулярного представления нефинансовой отчетности, отчетности об устойчивом развитии. Поэтому не случайно, что именно компания-член РСПП стала победителем в этом году", - сказал он.
Руководитель практики корпоративного управления PwC Алексей Фегецин подчеркнул, что компания "ФосАгро" традиционно не только инвестирует в развитие собственного бизнеса, но, благодаря приверженности принципам ESG, вносит гораздо более широкий вклад в устойчивое развитие.
"В этом году нашей компании исполняется 20 лет. И все эти 20 лет вопросы устойчивого развития – ключевой приоритет ФосАгро. Аббревиатура ESG входит в ДНК нашей компании, является нашей миссией. Растущее внимание к этим принципам – макротренд, который будет определять будущие десятилетия. Он включает не только социальную политику, экологию, аспекты корпоративного управления, но охватывает всю нашу жизнь, всех стейкхолдеров, которые нас окружают", - цитируется в сообщении Гурьев.
По словам председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Ксавье Роле, решение авторитетного экспертного совета премии является признанием стратегического видения и управленческих навыков генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, дальнейшим подтверждением эффективности реализации компанией стратегии экологически устойчивого развития.
Стремление внести вклад в достижение ЦУР – неотъемлемая часть Стратегии компании до 2025 года, так как мы оказываем непосредственное содействие работе по 11 из 17 ЦУР. ФосАгро продолжит свою инвестиционную программу в этой области, продолжая помогать обеспечению продовольственной безопасности планеты. Сегодня наши экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья концентраций канцерогенных тяжелых металлов и других токсичных веществ, востребованы в 102 странах мира", - прокомментировал награждение Гурьева Национальной премией "Директор года" председатель совета директоров ПАО "ФосАгро".