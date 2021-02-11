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В Финляндии появятся необычные достопримечательности
В Финляндии появятся необычные достопримечательности
В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:35
2021-02-11T01:35
туризм
туризм
оулу (город)
новости - туризм
эспоо
евросоюз
финляндия
хельсинки
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально, сообщает "ЕвроПульс".Огороды — как общественные, так и принадлежащие компаниям — часть программы развития шести крупнейших городов страны — Хельсинки, Эспоо, Турку, Оулу, Вантаа и Тампере. Проект финансируется Евросоюзом.По предварительным данным, фермы в крупных населенных пунктах выращивают столько продукции, что хватает не только самим производителям, но и на продажу. Считается, что городское земледелие поможет добиться нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. Если продукты производить прямо в населенном пункте, их не нужно долго везти до потребителей. Значит, сокращаются вредные выбросы от транспорта, к тому же меньше фруктов и овощей портится в дороге.
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туризм, оулу (город), новости - туризм, эспоо, евросоюз, финляндия, хельсинки

В Финляндии появятся необычные достопримечательности

01:35 11.02.2021
 
© Depositphotos / ElenaNoevaМуми–парк в Наантали, Финляндия
Муми–парк в Наантали, Финляндия - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / ElenaNoeva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально, сообщает "ЕвроПульс".
Огороды — как общественные, так и принадлежащие компаниям — часть программы развития шести крупнейших городов страны — Хельсинки, Эспоо, Турку, Оулу, Вантаа и Тампере. Проект финансируется Евросоюзом.
По предварительным данным, фермы в крупных населенных пунктах выращивают столько продукции, что хватает не только самим производителям, но и на продажу.
Считается, что городское земледелие поможет добиться нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. Если продукты производить прямо в населенном пункте, их не нужно долго везти до потребителей. Значит, сокращаются вредные выбросы от транспорта, к тому же меньше фруктов и овощей портится в дороге.
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