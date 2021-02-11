https://ria.ru/20210211/finlyandiya-1596841924.html

В Финляндии появятся необычные достопримечательности

В Финляндии появятся необычные достопримечательности

В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T01:35

2021-02-11T01:35

2021-02-11T01:35

туризм

туризм

оулу (город)

новости - туризм

эспоо

евросоюз

финляндия

хельсинки

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально, сообщает "ЕвроПульс".Огороды — как общественные, так и принадлежащие компаниям — часть программы развития шести крупнейших городов страны — Хельсинки, Эспоо, Турку, Оулу, Вантаа и Тампере. Проект финансируется Евросоюзом.По предварительным данным, фермы в крупных населенных пунктах выращивают столько продукции, что хватает не только самим производителям, но и на продажу. Считается, что городское земледелие поможет добиться нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. Если продукты производить прямо в населенном пункте, их не нужно долго везти до потребителей. Значит, сокращаются вредные выбросы от транспорта, к тому же меньше фруктов и овощей портится в дороге.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

оулу (город)

эспоо

финляндия

хельсинки

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туризм, оулу (город), новости - туризм, эспоо, евросоюз, финляндия, хельсинки