https://ria.ru/20210211/finlyandiya-1596841924.html
В Финляндии появятся необычные достопримечательности
В Финляндии появятся необычные достопримечательности
В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:35
2021-02-11T01:35
2021-02-11T01:35
туризм
туризм
оулу (город)
новости - туризм
эспоо
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально, сообщает "ЕвроПульс".Огороды — как общественные, так и принадлежащие компаниям — часть программы развития шести крупнейших городов страны — Хельсинки, Эспоо, Турку, Оулу, Вантаа и Тампере. Проект финансируется Евросоюзом.По предварительным данным, фермы в крупных населенных пунктах выращивают столько продукции, что хватает не только самим производителям, но и на продажу. Считается, что городское земледелие поможет добиться нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. Если продукты производить прямо в населенном пункте, их не нужно долго везти до потребителей. Значит, сокращаются вредные выбросы от транспорта, к тому же меньше фруктов и овощей портится в дороге.
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
оулу (город)
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туризм, оулу (город), новости - туризм, эспоо, евросоюз, финляндия, хельсинки
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
В шести крупнейших городах Финляндии появятся необычные достопримечательности — огороды на крышах домов, под землей, во дворах или расположенные вертикально, сообщает
"ЕвроПульс".
Огороды — как общественные, так и принадлежащие компаниям — часть программы развития шести крупнейших городов страны — Хельсинки, Эспоо, Турку, Оулу, Вантаа и Тампере. Проект финансируется Евросоюзом.
По предварительным данным, фермы в крупных населенных пунктах выращивают столько продукции, что хватает не только самим производителям, но и на продажу.
Считается, что городское земледелие поможет добиться нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. Если продукты производить прямо в населенном пункте, их не нужно долго везти до потребителей. Значит, сокращаются вредные выбросы от транспорта, к тому же меньше фруктов и овощей портится в дороге.