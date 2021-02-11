https://ria.ru/20210211/film-1596774550.html

Режиссер "Хранителей" переснимет "Удивительного волшебника из страны Оз"

Режиссер "Хранителей" переснимет "Удивительного волшебника из страны Оз"

Режиссер популярного сериала "Хранители" Николь Кэсселл снимет новый фильм на основе книги Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз", сообщает... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T06:44

2021-02-11T06:44

2021-02-11T06:44

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Режиссер популярного сериала "Хранители" Николь Кэсселл снимет новый фильм на основе книги Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз", сообщает издание Deadline.Вновь экранизировать знаменитую книгу решила студия New Line Cinema. После длительных поисков руководство студии выбрало режиссером фильма Николь Кэссел, которая проявила себя с лучшей стороны при создании "Хранителей" ."Для меня невероятная честь присоединиться к (компании по производству фильмов) Temple Hill и New Line, чтобы экранизировать любимую классику... При том что мюзикл 1939 года - часть моей ДНК, я взволнована и польщена ответственностью переосмыслить такую ​​легендарную сказку", - приводит издание слова самой Кэсселл.Самой известной экранизацией книги стал фильм "Волшебник страны Оз" производства студии MGM 1939 года. Фильм был номинирован на премию "Оскар" в шести номинациях.Кэссел была исполнительным продюсером сериала "Хранители" на платформе HBO и сняла три серии из девяти. Помимо этого сериала, она сняла также фильмы "Дровосек" и "Главное - не бояться!".

https://ria.ru/20200921/emmy-1577527784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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