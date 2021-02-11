https://ria.ru/20210211/evakuatsiya-1596920913.html

Стали известны детали эвакуации Пелоси и Пенса во время захвата Капитолия

Стали известны детали эвакуации Пелоси и Пенса во время захвата Капитолия

Обвинители на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу рассказали об эвакуации 6 января из здания Капитолия спикера палаты представителей Нэнси РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T02:51

2021-02-11T02:51

2021-02-11T02:51

вашингтон

чак шумер

майк пенс

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Обвинители на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу рассказали об эвакуации 6 января из здания Капитолия спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и тогдашнего вице-президента Майка Пенса.Выступающая в роли обвинителя член палаты представителей Стейсти Пласкетт заявила, что Пелоси пришлось доставить в безопасное место, потому что участники беспорядков открыто заявляли, что хотят причинить ей вред и даже убить.Она также показала видео, на котором эвакуируют Майка Пенса и его семью. Видно, что группа людей сбегает по ступеням Капитолия."Толпа искала вице-президента Пенса за его патриотизм, потому что вице-президент отказался сделать то, чего требовал президент, и отменить результаты выборов", - заявила Пласкетт.Также был показан ролик, на котором вооруженная охрана выводит по коридору лидера демократов в сенате Чака Шумера. Через несколько секунд после того, как Шумер и охрана пропадают из вида, они вновь появляются в кадре и бегут в обратную сторону.По словам обвинителей, в определенный момент лидеры конгресса были "не далее как в 58 шагах" от атакующей толпы.Показано и видео с камеры наблюдения внутри Капитолия, где офицер полиции разворачивает сенатора Митта Ромни, идущего по коридору, и тот бежит в обратном направлении от толпы.Также новые видео изнутри Капитолия показывают, как толпа била двери и окна здания, чтобы проникнуть в него.Трампа судят в сенате по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.

https://ria.ru/20210210/tramp-1596905801.html

https://ria.ru/20210210/mest-1596762008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, чак шумер, майк пенс, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, сша, в мире