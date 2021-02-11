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Стали известны детали эвакуации Пелоси и Пенса во время захвата Капитолия
Стали известны детали эвакуации Пелоси и Пенса во время захвата Капитолия
Обвинители на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу рассказали об эвакуации 6 января из здания Капитолия спикера палаты представителей Нэнси РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T02:51
2021-02-11T02:51
вашингтон
чак шумер
майк пенс
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Обвинители на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу рассказали об эвакуации 6 января из здания Капитолия спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и тогдашнего вице-президента Майка Пенса.Выступающая в роли обвинителя член палаты представителей Стейсти Пласкетт заявила, что Пелоси пришлось доставить в безопасное место, потому что участники беспорядков открыто заявляли, что хотят причинить ей вред и даже убить.Она также показала видео, на котором эвакуируют Майка Пенса и его семью. Видно, что группа людей сбегает по ступеням Капитолия."Толпа искала вице-президента Пенса за его патриотизм, потому что вице-президент отказался сделать то, чего требовал президент, и отменить результаты выборов", - заявила Пласкетт.Также был показан ролик, на котором вооруженная охрана выводит по коридору лидера демократов в сенате Чака Шумера. Через несколько секунд после того, как Шумер и охрана пропадают из вида, они вновь появляются в кадре и бегут в обратную сторону.По словам обвинителей, в определенный момент лидеры конгресса были "не далее как в 58 шагах" от атакующей толпы.Показано и видео с камеры наблюдения внутри Капитолия, где офицер полиции разворачивает сенатора Митта Ромни, идущего по коридору, и тот бежит в обратном направлении от толпы.Также новые видео изнутри Капитолия показывают, как толпа била двери и окна здания, чтобы проникнуть в него.Трампа судят в сенате по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.
https://ria.ru/20210210/tramp-1596905801.html
https://ria.ru/20210210/mest-1596762008.html
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вашингтон, чак шумер, майк пенс, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Стали известны детали эвакуации Пелоси и Пенса во время захвата Капитолия

02:51 11.02.2021
 
© REUTERS / Joshua RobertsВоеннослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Обвинители на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу рассказали об эвакуации 6 января из здания Капитолия спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и тогдашнего вице-президента Майка Пенса.
Выступающая в роли обвинителя член палаты представителей Стейсти Пласкетт заявила, что Пелоси пришлось доставить в безопасное место, потому что участники беспорядков открыто заявляли, что хотят причинить ей вред и даже убить.
"Они сделали это, потому что Дональд Трамп отправил их на задание", - заявила Пласкетт.
Она также показала видео, на котором эвакуируют Майка Пенса и его семью. Видно, что группа людей сбегает по ступеням Капитолия.
"Толпа искала вице-президента Пенса за его патриотизм, потому что вице-президент отказался сделать то, чего требовал президент, и отменить результаты выборов", - заявила Пласкетт.
Также был показан ролик, на котором вооруженная охрана выводит по коридору лидера демократов в сенате Чака Шумера. Через несколько секунд после того, как Шумер и охрана пропадают из вида, они вновь появляются в кадре и бегут в обратную сторону.
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Показано и видео с камеры наблюдения внутри Капитолия, где офицер полиции разворачивает сенатора Митта Ромни, идущего по коридору, и тот бежит в обратном направлении от толпы.
Также новые видео изнутри Капитолия показывают, как толпа била двери и окна здания, чтобы проникнуть в него.
Трампа судят в сенате по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.
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ВашингтонЧак ШумерМайк ПенсНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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