https://ria.ru/20210211/eskalatsiya-1596983604.html

МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации в ситуации с Ираном

МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации в ситуации с Ираном

Ряд стран МАГАТЭ, в том числе входящих в Совет управляющих агентства, используют любую возможность для нагнетания обстановки вокруг Ирана и Совместного... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:12

2021-02-11T14:12

2021-02-11T14:17

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей рябков

москва

магатэ

иран

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ряд стран МАГАТЭ, в том числе входящих в Совет управляющих агентства, используют любую возможность для нагнетания обстановки вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва считает это контрпродуктивным, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее он заявлял, что в Москве недоумевают в связи с тем, что из секретариата МАГАТЭ конфиденциальные документы постоянно "утекают" в средства массовой информации, и Россия намерена поставить этот вопрос перед агентством.Иран начал производить металлический уран, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии. МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел 8 февраля небольшое количество металлического урана после ввоза нового оборудования на завод в Исфахане.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

россия

москва

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, москва, магатэ, иран, в мире