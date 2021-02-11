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МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации в ситуации с Ираном
МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации в ситуации с Ираном
Ряд стран МАГАТЭ, в том числе входящих в Совет управляющих агентства, используют любую возможность для нагнетания обстановки вокруг Ирана и Совместного... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:12
2021-02-11T14:17
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
москва
магатэ
иран
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ряд стран МАГАТЭ, в том числе входящих в Совет управляющих агентства, используют любую возможность для нагнетания обстановки вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва считает это контрпродуктивным, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее он заявлял, что в Москве недоумевают в связи с тем, что из секретариата МАГАТЭ конфиденциальные документы постоянно "утекают" в средства массовой информации, и Россия намерена поставить этот вопрос перед агентством.Иран начал производить металлический уран, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии. МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел 8 февраля небольшое количество металлического урана после ввоза нового оборудования на завод в Исфахане.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, москва, магатэ, иран, в мире

МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации в ситуации с Ираном

14:12 11.02.2021 (обновлено: 14:17 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ряд стран МАГАТЭ, в том числе входящих в Совет управляющих агентства, используют любую возможность для нагнетания обстановки вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва считает это контрпродуктивным, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"МАГАТЭ следит, публикует доклады. К сожалению, их содержание моментально становится достоянием гласности. Мы убеждены и говорили об этом много раз, что это неправильно. Прежде всего, надо дать возможность делегациям в Вене, экспертам проработать вопросы, прежде чем выносить их на публику. Но есть влиятельные силы, в том числе среди членов Совета управляющих МАГАТЭ, среди стран, которые туда входят, которые заинтересованы в использовании любой возможности для, если хотите, нагнетания обстановки, создания дополнительного ажиотажа и на этой основе оказания давления на Тегеран, что контрпродуктивно на наш взгляд. Об этом мы тоже заявляем прямо", - сказал Рябков.

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Ранее он заявлял, что в Москве недоумевают в связи с тем, что из секретариата МАГАТЭ конфиденциальные документы постоянно "утекают" в средства массовой информации, и Россия намерена поставить этот вопрос перед агентством.
Иран начал производить металлический уран, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии. МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел 8 февраля небольшое количество металлического урана после ввоза нового оборудования на завод в Исфахане.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковМоскваМАГАТЭИранВ мире
 
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