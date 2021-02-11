https://ria.ru/20210211/elektrichestvo-1596930416.html
Долг населения за электроэнергию в 2020 году вырос до 67 млрд рублей
Долг населения за электроэнергию в 2020 году вырос до 67 млрд рублей
Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла значительно - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей по... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:35
2021-02-11T08:35
2021-02-11T08:35
россия
жкх
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла значительно - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей по сравнению с показателем предыдущего года, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова."По группам потребителей можно отметить следующее: промышленная группа - единственная из всех, кто улучшил в 2020 году расчеты по сравнению с 2019 годом, остальные группы снизили оплату энергоресурсов. Если "непром" (непромышленные потребители - ред.), в том числе, ЖКХ, снизил всего на 0,1 (процентного пункта - ред.), то население достаточно существенно - на 1,7 (п.п. - ред.)", - заявил в видеокомментарии Чернов.При этом в целом задолженность на розничном рынке электроэнергии на конец 2020 года составила 287 миллиардов рублей, что на 9% выше, чем показатель на начало года, но на 13% ниже по сравнению с долгом на конец ноября прошлого года.Наибольшая часть задолженности - 54% - приходится на долю непромышленных потребителей. Население формирует 23% долгов, промышленность - 18%, бюджетные потребители - 4%, сельхозтоваропроизводители - 1%.Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), по данным на конец января, составила 74,15 миллиарда рублей с НДС, увеличившись на 1,5% по сравнению с показателем на начало года.
https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596477003.html
https://ria.ru/20210204/kvitantsii-1595941171.html
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россия, жкх, общество
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России
в 2020 году выросла значительно - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей по сравнению с показателем предыдущего года, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.
"По группам потребителей можно отметить следующее: промышленная группа - единственная из всех, кто улучшил в 2020 году расчеты по сравнению с 2019 годом, остальные группы снизили оплату энергоресурсов. Если "непром" (непромышленные потребители - ред.), в том числе, ЖКХ, снизил всего на 0,1 (процентного пункта - ред.), то население достаточно существенно - на 1,7 (п.п. - ред.)", - заявил в видеокомментарии Чернов.
При этом в целом задолженность на розничном рынке электроэнергии на конец 2020 года составила 287 миллиардов рублей, что на 9% выше, чем показатель на начало года, но на 13% ниже по сравнению с долгом на конец ноября прошлого года.
Наибольшая часть задолженности - 54% - приходится на долю непромышленных потребителей. Население формирует 23% долгов, промышленность - 18%, бюджетные потребители - 4%, сельхозтоваропроизводители - 1%.
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), по данным на конец января, составила 74,15 миллиарда рублей с НДС, увеличившись на 1,5% по сравнению с показателем на начало года.