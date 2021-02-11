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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/dugzhuuba-1596955970.html
Лама Аюшеев призвал буддистов остаться дома на время обрядов Дугжууба
Лама Аюшеев призвал буддистов остаться дома на время обрядов Дугжууба
Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев впервые призвал верующих-буддистов в связи с напряженной... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:48
2021-02-11T11:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
дамба аюшеев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев впервые призвал верующих-буддистов в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией остаться дома в четверг во время традиционных предновогодних огненных обрядов Дугжууба.Накануне нового года по лунному календарю (в этом году 12 февраля) в дацанах БТСР и храмах других общин проходят молебны, верующие разжигают священные костры и принимают участие в ритуалах очищения. В обрядах Дугжууба традиционно участвовали десятки тысяч буддистов."Приближается один из любимых и основных буддийских праздников - Сагаалха, свидетельствующий о наступлении нового года по буддийскому календарю. Впервые мы будем встречать его в условиях ограничений, введенных из-за пандемии новой короновирусной инфекции COVID-19. Многие годы мы приглашали и даже призывали вас прийти в дацаны, чтобы достойно проводить уходящий год ритуалом Дугжууба... В этом году эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены впервые призвать всех верующих остаться дома", - говорится в обращении Дамбы Аюшеева, опубликованном на сайте БТСР.При этом он сослался на письмо, которое поступило в его адрес от руководителя Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева о том, что ситуация с COVID-19 в Бурятии продолжает оставаться напряженной."Поэтому мы во всех дацанах будем с особой тщательностью соблюдать меры предосторожности, обрабатывать поверхности и руки антисептическими средствами, устраивать регулярные проветривания, ламы и прихожане будут находиться в масках на расстоянии полтора метра. Но учитывая, сколько обычно приходит верующих на хуралы именно в эти дни, призываю вас беречь себя, оставаться дома, особенно это касается лиц старше 65 лет, а также прихожан с хроническими заболеваниями", - отмечается в обращении.Аюшеев призвал верующих-буддистов смотреть трансляции молебнов по телевидению и слушать их по радио."Если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время", - добавил духовный лидер.
https://ria.ru/20210209/dalay_lama-1596701221.html
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новости - религия и мировоззрение, дамба аюшеев

Лама Аюшеев призвал буддистов остаться дома на время обрядов Дугжууба

11:48 11.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк100-летие дацана в Санкт-Петербурге
100-летие дацана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев впервые призвал верующих-буддистов в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией остаться дома в четверг во время традиционных предновогодних огненных обрядов Дугжууба.
Накануне нового года по лунному календарю (в этом году 12 февраля) в дацанах БТСР и храмах других общин проходят молебны, верующие разжигают священные костры и принимают участие в ритуалах очищения. В обрядах Дугжууба традиционно участвовали десятки тысяч буддистов.
"Приближается один из любимых и основных буддийских праздников - Сагаалха, свидетельствующий о наступлении нового года по буддийскому календарю. Впервые мы будем встречать его в условиях ограничений, введенных из-за пандемии новой короновирусной инфекции COVID-19. Многие годы мы приглашали и даже призывали вас прийти в дацаны, чтобы достойно проводить уходящий год ритуалом Дугжууба... В этом году эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены впервые призвать всех верующих остаться дома", - говорится в обращении Дамбы Аюшеева, опубликованном на сайте БТСР.
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При этом он сослался на письмо, которое поступило в его адрес от руководителя Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева о том, что ситуация с COVID-19 в Бурятии продолжает оставаться напряженной.
"Поэтому мы во всех дацанах будем с особой тщательностью соблюдать меры предосторожности, обрабатывать поверхности и руки антисептическими средствами, устраивать регулярные проветривания, ламы и прихожане будут находиться в масках на расстоянии полтора метра. Но учитывая, сколько обычно приходит верующих на хуралы именно в эти дни, призываю вас беречь себя, оставаться дома, особенно это касается лиц старше 65 лет, а также прихожан с хроническими заболеваниями", - отмечается в обращении.
Аюшеев призвал верующих-буддистов смотреть трансляции молебнов по телевидению и слушать их по радио.
"Если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время", - добавил духовный лидер.
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