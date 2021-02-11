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Клубы проекта "Активное долголетие" откроются в Подмосковье 12 февраля

Клубы проекта "Активное долголетие" откроются в Подмосковье 12 февраля

Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:47

2021-02-11T19:47

2021-02-11T19:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Ее слова привел телеканал "360".Всего в регионе действуют 56 клубов, а до конца 2021 года появится еще шесть.На пике пандемии коронавируса занятия проходили онлайн. К ним подключилось более 110 тысяч участников.Для посещения клубов все пенсионеры обязаны вакцинироваться или подтвердить справкой наличие антител."Это вынужденная, временная мера, направленная на снижение риска заболеваемости коронавирусом в регионе", — пояснила министр.Справки необходимы только для занятий в помещениях.В клубах проходят творческие занятия, физкультура, обучают танцам, йоге, пению, компьютерной грамотности.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)