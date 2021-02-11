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Новости Подмосковья
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Клубы проекта "Активное долголетие" откроются в Подмосковье 12 февраля
Клубы проекта "Активное долголетие" откроются в Подмосковье 12 февраля
Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:47
2021-02-11T19:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Ее слова привел телеканал "360".Всего в регионе действуют 56 клубов, а до конца 2021 года появится еще шесть.На пике пандемии коронавируса занятия проходили онлайн. К ним подключилось более 110 тысяч участников.Для посещения клубов все пенсионеры обязаны вакцинироваться или подтвердить справкой наличие антител."Это вынужденная, временная мера, направленная на снижение риска заболеваемости коронавирусом в регионе", — пояснила министр.Справки необходимы только для занятий в помещениях.В клубах проходят творческие занятия, физкультура, обучают танцам, йоге, пению, компьютерной грамотности.
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московская область (подмосковье)

Клубы проекта "Активное долголетие" откроются в Подмосковье 12 февраля

19:47 11.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ВикуловПожилые горожане на занятии хатха-йогой
Пожилые горожане на занятии хатха-йогой - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Александр Викулов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Ее слова привел телеканал "360".
Всего в регионе действуют 56 клубов, а до конца 2021 года появится еще шесть.
На пике пандемии коронавируса занятия проходили онлайн. К ним подключилось более 110 тысяч участников.

"Совместно с Роспотребнадзором Подмосковья мы приняли решение об открытии всех клубов "Активного долголетия", — заявила Фаевская.

Для посещения клубов все пенсионеры обязаны вакцинироваться или подтвердить справкой наличие антител.
"Это вынужденная, временная мера, направленная на снижение риска заболеваемости коронавирусом в регионе", — пояснила министр.
Справки необходимы только для занятий в помещениях.
В клубах проходят творческие занятия, физкультура, обучают танцам, йоге, пению, компьютерной грамотности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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