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Клубы проекта "Активное долголетие" откроются в Подмосковье 12 февраля
Клубы проекта "Активное долголетие" откроются в Подмосковье 12 февраля
Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:47
2021-02-11T19:47
2021-02-11T19:47
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Ее слова привел телеканал "360".Всего в регионе действуют 56 клубов, а до конца 2021 года появится еще шесть.На пике пандемии коронавируса занятия проходили онлайн. К ним подключилось более 110 тысяч участников.Для посещения клубов все пенсионеры обязаны вакцинироваться или подтвердить справкой наличие антител."Это вынужденная, временная мера, направленная на снижение риска заболеваемости коронавирусом в регионе", — пояснила министр.Справки необходимы только для занятий в помещениях.В клубах проходят творческие занятия, физкультура, обучают танцам, йоге, пению, компьютерной грамотности.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Все клубы проекта "Активное долголетие" в Московской области снова откроют двери 12 февраля. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Ее слова привел телеканал "360"
.
Всего в регионе действуют 56 клубов, а до конца 2021 года появится еще шесть.
На пике пандемии коронавируса занятия проходили онлайн. К ним подключилось более 110 тысяч участников.
"Совместно с Роспотребнадзором Подмосковья мы приняли решение об открытии всех клубов "Активного долголетия", — заявила Фаевская.
Для посещения клубов все пенсионеры обязаны вакцинироваться или подтвердить справкой наличие антител.
"Это вынужденная, временная мера, направленная на снижение риска заболеваемости коронавирусом в регионе", — пояснила министр.
Справки необходимы только для занятий в помещениях.
В клубах проходят творческие занятия, физкультура, обучают танцам, йоге, пению, компьютерной грамотности.