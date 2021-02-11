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Договор о запрещении размещения на дне ядерного и других видов оружия
Договор о запрещении размещения на дне ядерного и других видов оружия
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Treaty on the prohibition of... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T04:08
2021-02-11T04:08
справки
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Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Treaty on the prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons of mass destruction on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof) – международный договор, разработанный Комитетом ООН по разоружению в 1969-1970 годах по инициативе СССР. 7 декабря 1970 года был одобрен 25-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. 11 февраля 1971 года был открыт для подписания одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Вступил в силу 18 мая 1972 года. В настоящее время количество государств-участников договора – 94.Договор о морском дне относится к первым соглашениям, ограничившим территориальное развертывание оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. Состоит из преамбулы и 11 статей.Договор фиксирует признание государствами-участниками общей заинтересованности человечества в исследовании и использовании дна морей и океанов в мирных целях. Запрещает установку и размещение на дне морей и океанов и в его недрах за пределами 12-мильной прибрежной зоны оружия массового уничтожения, а также сооружений, пусковых установок и иных устройств, предназначенных для хранения, испытания или применения такого оружия. Государства-участники обязались не помогать, не поощрять и не побуждать какую-либо страну к осуществлению запрещенных действий и не участвовать каким-либо иным образом в такой деятельности. Для обеспечения соблюдения договора каждому государству-участнику предоставляется право проверки путем наблюдения. При наличии обоснованных сомнений относительно выполнения договорных обязательств предусматриваются консультации и сотрудничество заинтересованных сторон в отношении процедур проверки, включая в случае необходимости проведение инспекции. Если проверкой сомнения не устранены, вопрос может быть передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН, который имеет право предпринять действия в соответствии с Уставом ООН. Проверка соблюдения договора проводится в соответствии с нормами международного права. В договоре подчеркивается, что никакое из его положений не должно истолковываться как подтверждающее или наносящее ущерб позиции любого государства-участника в отношении существующих международных конвенций, прав или претензий относительно прибрежных вод. За каждым участником предусматривается право выхода из договора. Уведомление о выходе подается за три месяца с указанием исключительных обстоятельств, которые данное государство рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы. Договор обязал участников продолжить переговоры о дальнейших мерах, направленных на предотвращение гонки других видов вооружений на дне морей и океанов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки

Договор о запрещении размещения на дне ядерного и других видов оружия

04:08 11.02.2021
 
© РИА Новости / Вячеслав РуновПодписание Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения
Подписание Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Treaty on the prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons of mass destruction on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof) – международный договор, разработанный Комитетом ООН по разоружению в 1969-1970 годах по инициативе СССР. 7 декабря 1970 года был одобрен 25-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. 11 февраля 1971 года был открыт для подписания одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Вступил в силу 18 мая 1972 года.
В настоящее время количество государств-участников договора – 94.
Договор о морском дне относится к первым соглашениям, ограничившим территориальное развертывание оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки.
Состоит из преамбулы и 11 статей.
Договор фиксирует признание государствами-участниками общей заинтересованности человечества в исследовании и использовании дна морей и океанов в мирных целях.
Запрещает установку и размещение на дне морей и океанов и в его недрах за пределами 12-мильной прибрежной зоны оружия массового уничтожения, а также сооружений, пусковых установок и иных устройств, предназначенных для хранения, испытания или применения такого оружия.
Государства-участники обязались не помогать, не поощрять и не побуждать какую-либо страну к осуществлению запрещенных действий и не участвовать каким-либо иным образом в такой деятельности.
Для обеспечения соблюдения договора каждому государству-участнику предоставляется право проверки путем наблюдения. При наличии обоснованных сомнений относительно выполнения договорных обязательств предусматриваются консультации и сотрудничество заинтересованных сторон в отношении процедур проверки, включая в случае необходимости проведение инспекции. Если проверкой сомнения не устранены, вопрос может быть передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН, который имеет право предпринять действия в соответствии с Уставом ООН.
Проверка соблюдения договора проводится в соответствии с нормами международного права. В договоре подчеркивается, что никакое из его положений не должно истолковываться как подтверждающее или наносящее ущерб позиции любого государства-участника в отношении существующих международных конвенций, прав или претензий относительно прибрежных вод.
За каждым участником предусматривается право выхода из договора. Уведомление о выходе подается за три месяца с указанием исключительных обстоятельств, которые данное государство рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы.
Договор обязал участников продолжить переговоры о дальнейших мерах, направленных на предотвращение гонки других видов вооружений на дне морей и океанов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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