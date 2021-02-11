Депутат кликнул на рекламу в Facebook и попал в чат к наркоторговцам
15:15 11.02.2021 (обновлено: 15:50 11.02.2021)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о том, как, кликнув на рекламу в Facebook, он попал в чат с представителем наркобизнеса; в этой связи депутат намерен направить запрос в правоохранительные органы и вновь ставит вопрос о "фильтрации контента соцсетей".
"Вот она, волшебная легкость, с которой Facebook и Instagram открывают перед гражданами России дверь в мир наркоторговли. Мы прошли по ссылке из рекламного объявления, предложенного "Фейсбуком". И попали в Телеграм-чат с HR-специалистом наркоторговцев. Мы ничуть не ошиблись насчет характера работы. Это не розыгрыш и не ошибка. Ищут закладчиков и фасовщиков наркотиков", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
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"Я направлю запрос по этому поводу в правоохранительные органы. Бандиты даже не парятся поменять баннер, они просто запускают его в рекламную сеть FB c разных учетных записей. У кого-то еще есть сомнения, что соцсети должны нести ответственность за свои действия? Возникли вопросы к фильтрации контента соцсетей?" - заявил депутат.
Он пояснил, что о подобном "предложении о работе" ему рассказал один из знакомых, причем реклама поступила не через личные сообщения, а прямо через рекламный сервис соцсети Facebook. Ссылка с объявления ведет в чат Telegram, где реальный рекрутер вербует молодежь в наркобизнес.
"На собеседование может сходу попасть ваш сын-школьник или дочь-студентка… "Фейсбуку" плевать на контент рекламы, им, как и наркодилерам, главное бабки. На этом фоне приятным контрастом выглядит российский ВК, который, оказывается, рекламу преступников не пропускает", - отмечает парламентарий.
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Горелкин сопроводил сообщения в Telegram скриншотами переписки, в которой "работодатель" излагает условия.
"И вот эти люди, менеджеры "Фейсбука" и "Инстаграма", затыкают рты российским СМИ за неправильный образ мысли. За грубое слово. За якобы фейк-новости. Действительно, ФБ фейки не любит, у них даже реклама наркоты настоящая. Приемлемая это ситуация, на ваш взгляд, или что-то с ней делать будем?" - снова задается вопросами депутат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию.