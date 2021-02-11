https://ria.ru/20210211/deputat-1596994666.html

Депутат кликнул на рекламу в Facebook и попал в чат к наркоторговцам

Депутат кликнул на рекламу в Facebook и попал в чат к наркоторговцам

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о том, как, кликнув на рекламу в Facebook, он попал в чат с представителем наркобизнеса; в этой РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:15

2021-02-11T15:15

2021-02-11T15:50

россия

антон горелкин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о том, как, кликнув на рекламу в Facebook, он попал в чат с представителем наркобизнеса; в этой связи депутат намерен направить запрос в правоохранительные органы и вновь ставит вопрос о "фильтрации контента соцсетей"."Вот она, волшебная легкость, с которой Facebook и Instagram открывают перед гражданами России дверь в мир наркоторговли. Мы прошли по ссылке из рекламного объявления, предложенного "Фейсбуком". И попали в Телеграм-чат с HR-специалистом наркоторговцев. Мы ничуть не ошиблись насчет характера работы. Это не розыгрыш и не ошибка. Ищут закладчиков и фасовщиков наркотиков", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.Он пояснил, что о подобном "предложении о работе" ему рассказал один из знакомых, причем реклама поступила не через личные сообщения, а прямо через рекламный сервис соцсети Facebook. Ссылка с объявления ведет в чат Telegram, где реальный рекрутер вербует молодежь в наркобизнес.Горелкин сопроводил сообщения в Telegram скриншотами переписки, в которой "работодатель" излагает условия.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/feysbuk-1596710810.html

https://ria.ru/20210210/tsukerberg-1596873140.html

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россия, антон горелкин, госдума рф, общество