https://ria.ru/20210211/comtrans-1597081522.html

Выставка COMTRANS 2021 пройдет в Москве

Выставка COMTRANS 2021 пройдет в Москве

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило об официальной поддержке выставки коммерческих автомобилей COMTRANS 2021, которая состоится РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:30

2021-02-11T17:30

2021-02-11T17:30

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597080747_0:117:1920:1197_1920x0_80_0_0_416d61442c3ca7f7e65a58fde7234dd1.jpg

МОСКВА, 11 фев - Пресс-служба ООО "АйТиИМФ Экспо". Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило об официальной поддержке выставки коммерческих автомобилей COMTRANS 2021, которая состоится с 07 – 11 сентября в МВЦ "Крокус-Экспо", подтвердив тем самым важность проведения этого крупнейшего и стратегически значимого мероприятия для автомобильной индустрии в России.Денис Мантуров впервые осуществил деловой визит на выставку COMTRANS в 2019 году, посетив стенды как отечественных, так и международных производителей коммерческих автомобилей, в первую очередь уделив внимание компаниям – участникам инвестиционной программы Минпромторга. Во время обхода экспозиции министр отметил, что производство коммерческого автотранспорта в нашей стране претерпело существенные, позитивные изменения – ключевые производители обновили и расширили модельный ряд. Он также добавил, что были внедрены новые инструменты государственной поддержки производителей, что обеспечило стабильное развитие отрасли, и, благодаря этому, выпускаемая в России продукция сегодня занимает доминирующую роль на внутреннем рынке, а поступательное развитие технологических компетенций обусловлено готовностью иностранных партнеров локализовывать производство на территории Российской Федерации.По словам главы ведомства, дополнительные возможности для роста сопряжены с реализацией национального проекта развития экспорта. Необходимые системные меры поддержки продвижения отечественного коммерческого автотранспорта на внешние рынки уже сформированы. Для организаторов COMTRANS поддержка государственных органов является ключевым идентификатором, подтверждающим статуса наиболее важного события для рынка коммерческих автомобилей, значение которого растет как для российских, так и для международных участников.О выставкеCOMTRANS – крупнейшая в России и Восточной Европе выставка коммерческих автомобилей, включена в официальный календарь автомобильных выставок Международной организации автопроизводителей (OICA). COMTRANS традиционно проходит при поддержке Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства Энергетики Российской Федерации, Министерства Транспорта Российской Федерации, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB), Транспортной Ассоциации Московской Агломерации (ТАМА), Международного союза автомобильного транспорта (IRU). В рамках выставки проходит масштабная программа деловых мероприятий на площадке COMTRANS Arena, спикерами и модераторами программы выступают ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли, руководители компаний-производителей, представители Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта и других государственных организаций. На COMTRANS Arena также пройдет торжественная церемония награждения победителей одного из самых престижных конкурсов автомобильной индустрии - "Лучший коммерческий автомобиль года в России".Генеральный информационный партнер выставки COMTRANS - специализированный журнал "Коммерческий транспорт", www.ktmagazine.ruОрганизаторы:Компания ITEMF Expo — совместное предприятие, созданная двумя крупнейшими международными выставочными организаторами - Мессе Франкфурт и Хайв Групп, в целях проведения выставок для автомобильной промышленности.В портфель компании входят выставки COMTRANS, MIMS Automechanika Moscow, Busworld Russia, конференция IMAF.НП "ОАР" – Некоммерческое партнерство "Объединение Автопроизводителей России" создано в 2003 году по инициативе ведущих российских производителей автомобилей. НП "ОАР" является членом Международной организации производителей автомобилей (OICA) www.oar-info.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы