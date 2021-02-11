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Песков ответил на вопрос о манифесте Богомолова про ценности Запада
Песков ответил на вопрос о манифесте Богомолова про ценности Запада
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии западных ценностей, имеет право... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:32
2021-02-11T18:45
россия
константин богомолов
театр на малой бронной
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии западных ценностей, имеет право на свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Богомолов опубликовал в СМИ свой манифест, в котором рассуждает в том числе о влиянии западных ценностей и формировании новой этики."Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что этот вопрос стоит на повестке Кремля, чтобы комментировать эту точку зрения. Повторю, важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга. И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с опубликованным манифестом.
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россия, константин богомолов, театр на малой бронной, дмитрий песков, общество

Песков ответил на вопрос о манифесте Богомолова про ценности Запада

13:32 11.02.2021 (обновлено: 18:45 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии западных ценностей, имеет право на свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Богомолов опубликовал в СМИ свой манифест, в котором рассуждает в том числе о влиянии западных ценностей и формировании новой этики.
"Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что этот вопрос стоит на повестке Кремля, чтобы комментировать эту точку зрения. Повторю, важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга. И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с опубликованным манифестом.
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РоссияКонстантин БогомоловТеатр на Малой БроннойДмитрий ПесковОбщество
 
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