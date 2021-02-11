Песков ответил на вопрос о манифесте Богомолова про ценности Запада
13:32 11.02.2021 (обновлено: 18:45 11.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии западных ценностей, имеет право на свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Богомолов опубликовал в СМИ свой манифест, в котором рассуждает в том числе о влиянии западных ценностей и формировании новой этики.
"Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что этот вопрос стоит на повестке Кремля, чтобы комментировать эту точку зрения. Повторю, важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга. И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с опубликованным манифестом.