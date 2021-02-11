https://ria.ru/20210211/bogomolov-1596975816.html

Песков ответил на вопрос о манифесте Богомолова про ценности Запада

Песков ответил на вопрос о манифесте Богомолова про ценности Запада

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии западных ценностей, имеет право... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:32

2021-02-11T13:32

2021-02-11T18:45

россия

константин богомолов

театр на малой бронной

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии западных ценностей, имеет право на свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Богомолов опубликовал в СМИ свой манифест, в котором рассуждает в том числе о влиянии западных ценностей и формировании новой этики."Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что этот вопрос стоит на повестке Кремля, чтобы комментировать эту точку зрения. Повторю, важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга. И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с опубликованным манифестом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/1596893352.html

россия

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россия, константин богомолов, театр на малой бронной, дмитрий песков, общество