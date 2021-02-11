https://ria.ru/20210211/blokirovka-1596944221.html

Российский посол обвинил США в блокировке гуманитарной помощи Сирии

Российский посол обвинил США в блокировке гуманитарной помощи Сирии

Принятый США "закон Цезаря" затрудняет работу структур ООН и неправительственных организаций, оказывающих помощь сирийскому населению, при этом круг тех, кто... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:46

2021-02-11T10:46

2021-02-11T10:46

война в сирии

россия

александр ефимов (посол россии в сирии)

сирия

оон

сша

гуманитарная помощь

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ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Принятый США "закон Цезаря" затрудняет работу структур ООН и неправительственных организаций, оказывающих помощь сирийскому населению, при этом круг тех, кто понимает губительность такой санкционной политики, продолжает расширяться, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов."Принятый в США "Закон Цезаря" вывел западные рестрикции против Сирии на качественно новый уровень. Теперь под страхом потенциального преследования со стороны Вашингтона от взаимодействия с Сирией дистанцируются даже те экономические операторы, чья деятельность формально не подпадает под эмбарго. Это называется "сковывающим эффектом", из-за которого масштаб санкционного давления как на Дамаск, так и на его партнёров многократно увеличился. Введённые против Сирии ограничения сказываются на работе здесь различных структур ООН и неправительственных организаций, непосредственно помогающих сирийцам", - сказал Ефимов.Посол отметил, что сами гуманитарные организации заявляли, что односторонние антисирийские санкции являются ключевым барьером при оказании гумпомощи, например, при поставках медикаментов и многих других видах деятельности, а "гумизъятия" – неэффективны и неадекватны."Россия также неоднократно указывала на то, что санкции против Сирии носят незаконный и бесчеловечный характер. Мы последовательно выступаем за полное прекращение или хотя бы ослабление таких введённых в одностороннем порядке ограничительных мер. Особенно сейчас, когда они очевидно препятствуют усилиям государств, в частности, Сирии, по эффективной борьбе с COVID-19. С аналогичных позиций высказывались и другие страны, а также ооновские представители", - добавил Ефимов.Глава русской дипломатической миссии выразил сожаление в связи с тем, что призывы РФ, ряда государств и международных организаций пока остаются без ответа. "Но, в целом, круг тех, кто действительно понимает губительный и контрпродуктивный характер санкционных репрессий, постоянно расширяется", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210204/prichina-1596011028.html

https://ria.ru/20201225/tunis-1590788199.html

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сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр ефимов (посол россии в сирии), сирия, оон, сша, гуманитарная помощь