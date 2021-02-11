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Хабаровские бизнесмены смогут стать соорганизаторами краевых фестивалей
Хабаровские бизнесмены смогут стать соорганизаторами краевых фестивалей
Бизнесменов Хабаровского края пригласят стать соорганизаторами культурных фестивалей, а социальным предприятиям с текущего года предоставят субсидии и гранты на РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T05:33
2021-02-11T05:33
россия
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Бизнесменов Хабаровского края пригласят стать соорганизаторами культурных фестивалей, а социальным предприятиям с текущего года предоставят субсидии и гранты на возмещение части затрат, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Instagram-аккаунте.Он отметил, что этот сегмент бизнеса в регионе имеет целый ряд преференций. А с текущего года предусмотрено "еще и предоставление субсидий и грантов на возмещение части затрат", - подчеркнул глава региона.Дегтярев в среду посетил Центр развития современного искусства и культуры "Артсерватория". Создатели этой площадки зарегистрированы как социальные предприниматели и занимаются выставочными и образовательными проектами. Они дважды становились обладателями краевой субсидии на популяризацию своего проекта. Гостям центра, в том числе и прокурору Хабаровского края Николаю Рябову, который присоединился к культурному визиту, провели экскурсию по выставке "Невельской: плоды воображения". Предприниматели получили возможность рассказать о своих проектах.Врио губернатора края резюмировал, что основная цель этой большой работы – перевод социальных услуг на коммерческие рельсы, и, как результат, - трансформация социальной сферы в высококонкурентные рынки с преобладающим количеством представителей предпринимательства, а не государственных предприятий.
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россия, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край

Хабаровские бизнесмены смогут стать соорганизаторами краевых фестивалей

05:33 11.02.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Бизнесменов Хабаровского края пригласят стать соорганизаторами культурных фестивалей, а социальным предприятиям с текущего года предоставят субсидии и гранты на возмещение части затрат, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Instagram-аккаунте.
"Предприниматели с активной гражданской позицией и высокой социальной ответственностью хотят быть нашими союзниками. И правительство Хабаровского края так и будет делать. Мы пригласим этих инициативных людей стать соорганизаторами краевых фестивалей. А тем, кто только собирается реализовать себя в этой сфере, напоминаем, что уже в марте министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края начнет принимать заявки для признания субъекта МСП социальным предприятием", - написал Дегтярев.
Он отметил, что этот сегмент бизнеса в регионе имеет целый ряд преференций. А с текущего года предусмотрено "еще и предоставление субсидий и грантов на возмещение части затрат", - подчеркнул глава региона.
Дегтярев в среду посетил Центр развития современного искусства и культуры "Артсерватория". Создатели этой площадки зарегистрированы как социальные предприниматели и занимаются выставочными и образовательными проектами. Они дважды становились обладателями краевой субсидии на популяризацию своего проекта. Гостям центра, в том числе и прокурору Хабаровского края Николаю Рябову, который присоединился к культурному визиту, провели экскурсию по выставке "Невельской: плоды воображения". Предприниматели получили возможность рассказать о своих проектах.
Врио губернатора края резюмировал, что основная цель этой большой работы – перевод социальных услуг на коммерческие рельсы, и, как результат, - трансформация социальной сферы в высококонкурентные рынки с преобладающим количеством представителей предпринимательства, а не государственных предприятий.
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