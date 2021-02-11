https://ria.ru/20210211/biznesmeny-1596923913.html

Хабаровские бизнесмены смогут стать соорганизаторами краевых фестивалей

Хабаровские бизнесмены смогут стать соорганизаторами краевых фестивалей

Бизнесменов Хабаровского края пригласят стать соорганизаторами культурных фестивалей, а социальным предприятиям с текущего года предоставят субсидии и гранты на РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T05:33

2021-02-11T05:33

2021-02-11T05:33

россия

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Бизнесменов Хабаровского края пригласят стать соорганизаторами культурных фестивалей, а социальным предприятиям с текущего года предоставят субсидии и гранты на возмещение части затрат, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Instagram-аккаунте.Он отметил, что этот сегмент бизнеса в регионе имеет целый ряд преференций. А с текущего года предусмотрено "еще и предоставление субсидий и грантов на возмещение части затрат", - подчеркнул глава региона.Дегтярев в среду посетил Центр развития современного искусства и культуры "Артсерватория". Создатели этой площадки зарегистрированы как социальные предприниматели и занимаются выставочными и образовательными проектами. Они дважды становились обладателями краевой субсидии на популяризацию своего проекта. Гостям центра, в том числе и прокурору Хабаровского края Николаю Рябову, который присоединился к культурному визиту, провели экскурсию по выставке "Невельской: плоды воображения". Предприниматели получили возможность рассказать о своих проектах.Врио губернатора края резюмировал, что основная цель этой большой работы – перевод социальных услуг на коммерческие рельсы, и, как результат, - трансформация социальной сферы в высококонкурентные рынки с преобладающим количеством представителей предпринимательства, а не государственных предприятий.

https://ria.ru/20210209/khabarovsk-1596643125.html

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хабаровск

хабаровский край

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россия, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край