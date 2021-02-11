Берлускони попал в больницу после неудачного падения
17:49 11.02.2021 (обновлено: 19:30 11.02.2021)
РИМ, 11 фев — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провел ночь в больнице после неудачного падения в его резиденции в Риме, говорится в заявлении возглавляемой им партии "Вперед, Италия".
Во вторник 84-летний политик принял участие в консультациях, которые перед формированием правительства проводит бывший глава ЕЦБ Марио Драги. Приезд Берлускони в Рим стал его первым появлением на публике после перенесенной осенью коронавирусной инфекции и госпитализации в середине января из-за проблем с сердцем.
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"Берлускони вернулся вчера вечером в Милан из-за случайного падения в своей римской резиденции", — заявили в партии, уточнив, что бывший премьер ушиб бок.
Уже утром бывший премьер вернулся к работе.
Во время консультаций с Драги местные журналисты обратили внимание на хорошее настроение Берлускони, несмотря на слабый голос. В среду он встретился с соратником по правоцентристской коалиции, лидером партии "Лига" Маттео Сальвини. Их совместные фотографии потом были опубликованы в социальных сетях Берлускони.
Сильвио Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра Италии — в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011 годах — это рекорд для итальянской политики. Он также стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства.
По результатам выборов в мае 2019 года Берлускони стал депутатом Европейского парламента.
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