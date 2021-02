https://ria.ru/20210211/berlinale-1597083358.html

Объявлена программа основного конкурса Берлинале

БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Пятнадцать фильмов участвуют в основной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля в 2021 году, говорится в пресс-релизе организаторов, распространенном в четверг.Отмечается, что основная часть фильмов сделана деятелями культуры, которые в прошлом уже участвовали в фестивале."Спектр тем обширен и обращен к актуально значимым вопросам. Еще более важно, что каждый фильм отвечает избранной форме: камерная игра, документалистика, короткая история, морализаторская притча, адаптация книги, фантастика, история взросления, сатира, исторический фильм, сказка", - добавили организаторы.Южнокорейский режиссер Хон Сан Су, выигравший в прошлом году в Берлине "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру, представит публике ленту "Введение" (Introduction).Кроме того, конкурсную программу вошла картина "Фабиан, или Прогулка перед собаками" (Fabian oder Der Gang vor die Hunde) немца Доминика Графа – фильм по мотивам романа Эриха Кестнера о жизни в Берлине 30-х годов перед приходом нацистов к власти. Также в конкурс вошли "Альбатрос" (Albatros) французского режиссера Ксавье Бовуа, "Сумасшедшее порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn) румынского режиссера Раду Жуде и "Баллада о белой корове" (Ballad of a White Cow) режиссуры Бехташа Санаиха и Мириам Мокадам (копродукция Ирана и Франции).Японский режиссер Рюсукэ Хамагути покажет в Берлине фильм "Колесо удачи и фантазии" (Wheel of Fortune and Fantasy), немецкая документалистка Мария Шпет – картину "Господин Бахман и его класс" (Herr Bachmann und seine Klasse), режиссер из Германии Мария Шредер представит фильм "Я твой человек" (Ich bin dein Mensch).Также в конкурсной программе участвуют картины "Коробка памяти" (Memory Box) ливанских режиссеров Джоаны Хаджитомас и Халила Джориджа, "По соседству" (Nebenan) немецкого дебютанта Даниэля Брюля, "Маленькая мамаша" (Petite Maman) француженки Селин Сьямма, "Я вижу тебя повсюду" (Forest - I See You Everywhere) венгра Бенедека Флигауфа, "Естественный свет" (Natural Light) – режиссерский дебют венгерского сценариста Денеша Надь, "Полицейское кино" (A Cop Movie) мексиканца Алонсо Руиспаласиоса и германо-грузинская работа "Что мы видим, когда смотрим на небо?" (Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?) Александра Коберидзе.

