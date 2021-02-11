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Глава белорусского КГБ: есть информация о подготовке терактов в стране
Глава белорусского КГБ: есть информация о подготовке терактов в стране
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, однако правоохранители РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:42
2021-02-11T17:50
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, однако правоохранители обеспечат защиту граждан."Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании в четверг в Минске.По его словам, эти лица "готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей". "Планы в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования нам известны", - подчеркнул Тертель, ответив, что спецслужбы и правоохранители проводят работу по пресечению преступлений.Он заверил, что силовики обладают необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты граждан.Глава КГБ отметил, что в стране уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. "Массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению их активности на начальном этапе, но этими группами дело не ограничивается", - сказал он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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всебелорусское народное собрание, кгб белоруссии, белоруссия, в мире

Глава белорусского КГБ: есть информация о подготовке терактов в стране

17:42 11.02.2021 (обновлено: 17:50 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
 Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, однако правоохранители обеспечат защиту граждан.
"Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании в четверг в Минске.
Символика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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По его словам, эти лица "готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей". "Планы в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования нам известны", - подчеркнул Тертель, ответив, что спецслужбы и правоохранители проводят работу по пресечению преступлений.
Он заверил, что силовики обладают необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты граждан.
Глава КГБ отметил, что в стране уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. "Массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению их активности на начальном этапе, но этими группами дело не ограничивается", - сказал он.
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