https://ria.ru/20210211/belorussiya-1597084275.html

Глава белорусского КГБ: есть информация о подготовке терактов в стране

Глава белорусского КГБ: есть информация о подготовке терактов в стране

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, однако правоохранители РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:42

2021-02-11T17:42

2021-02-11T17:50

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, однако правоохранители обеспечат защиту граждан."Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании в четверг в Минске.По его словам, эти лица "готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей". "Планы в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования нам известны", - подчеркнул Тертель, ответив, что спецслужбы и правоохранители проводят работу по пресечению преступлений.Он заверил, что силовики обладают необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты граждан.Глава КГБ отметил, что в стране уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. "Массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению их активности на начальном этапе, но этими группами дело не ограничивается", - сказал он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596958046.html

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всебелорусское народное собрание, кгб белоруссии, белоруссия, в мире