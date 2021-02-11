https://ria.ru/20210211/belorussiya-1597076190.html
Белорусов призвали отказаться от "ущербного взгляда" на свою страну
Белорусов призвали отказаться от "ущербного взгляда" на свою страну
МИД Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны, заявил в четверг глава ведомства Владимир Макей. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:07
2021-02-11T17:07
2021-02-11T17:33
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны, заявил в четверг глава ведомства Владимир Макей."Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь", - заявил Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.По словам министра, белорусы должны рассматривать свою страну "не как что-то между кем-то и чем-то", а как "свою землю, свой край, свой берег".
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