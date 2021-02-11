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Белорусов призвали отказаться от "ущербного взгляда" на свою страну
Белорусов призвали отказаться от "ущербного взгляда" на свою страну
МИД Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны, заявил в четверг глава ведомства Владимир Макей. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:07
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны, заявил в четверг глава ведомства Владимир Макей."Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь", - заявил Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.По словам министра, белорусы должны рассматривать свою страну "не как что-то между кем-то и чем-то", а как "свою землю, свой край, свой берег".
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владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире

Белорусов призвали отказаться от "ущербного взгляда" на свою страну

17:07 11.02.2021 (обновлено: 17:33 11.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны, заявил в четверг глава ведомства Владимир Макей.
"Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь", - заявил Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.

"Хочу сказать главное: нам самим, каждому из нас надо отказаться от ущербного взгляда на свою страну: мы маленькие, мы хотим в Европу, мы хотим к кому-то прильнуть и так далее", - сказал он.

По словам министра, белорусы должны рассматривать свою страну "не как что-то между кем-то и чем-то", а как "свою землю, свой край, свой берег".
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