Всебелорусское собрание не отражает мнения всего народа, считают в США
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Посольство США в Белоруссии заявило, что Всебелорусское народное собрание не является инклюзивной площадкой, отражающей мнения всего белорусского общества, и поэтому не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране.
"Лукашенко (президент Белоруссии - ред.) открыл Всебелорусское народное собрание, которое, как утверждается, включает в себя делегатов со всей Беларуси для определения приоритетов развития страны на ближайшие пять лет и может рассмотреть возможные поправки к конституции Беларуси. Однако это Всебелорусское народное собрание не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
В дипведомстве считают, что жители Белоруссии, которые в связи с начавшимися в августе протестами оппозиции выехали из страны, были арестованы или в отношении которых правоохранители применили меры пресечения, "заслуживают права голоса в определении будущего своей страны путем подлинного, инклюзивного диалога и через свободные и честные выборы".
Там подчеркивается, что "доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ предоставляет понятную и конкретную дорожную карту для широкого участия в политическом процессе, а Соединенные Штаты призывают режим принять предложение Председательства ОБСЕ о содействии подлинному, инклюзивному национальному диалогу". "Принятие и выполнение рекомендаций в рамках Московского механизма ОБСЕ могло бы позволить Беларуси встать на путь политического примирения, стабильности и демократического прогресса", - считают в американском посольстве.
Шестое Всебелорусское народное собрание начало свою работу в четверг во Дворце республики в Минске. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Также ожидается, что делегаты обсудят направления общественно-политического развития страны.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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