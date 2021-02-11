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Лукашенко пообещал укреплять силовой блок соразмерно угрозам и вызовам
Лукашенко пообещал укреплять силовой блок соразмерно угрозам и вызовам
Белоруссия будет укреплять силовой блок соразмерно угрозам и вызовам, несмотря на предложения оппозиции сокращать силовые структуры, заявил президент страны... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:59
2021-02-11T12:59
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Белоруссия будет укреплять силовой блок соразмерно угрозам и вызовам, несмотря на предложения оппозиции сокращать силовые структуры, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании."Предложения наших беглых и протестунов сократить МВД, ликвидировать внутренние войска, упразднить КГБ, вместо МЧС сделать добровольные полупрофессиональные дружины... Несмотря на эти предложения, мы будем и впредь укреплять наш силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам", - сказал белорусский лидер.Ранее президент Белоруссии провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны: сменил госсекретаря Совбеза, главу МВД и начальника милиции в Минске.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Белоруссия
будет укреплять силовой блок соразмерно угрозам и вызовам, несмотря на предложения оппозиции сокращать силовые структуры, заявил президент страны Александр Лукашенко
, выступая на Всебелорусском народном собрании.
"Предложения наших беглых и протестунов сократить МВД, ликвидировать внутренние войска, упразднить КГБ, вместо МЧС сделать добровольные полупрофессиональные дружины... Несмотря на эти предложения, мы будем и впредь укреплять наш силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам", - сказал белорусский лидер.
Ранее президент Белоруссии провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны: сменил госсекретаря Совбеза, главу МВД и начальника милиции в Минске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.
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