https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596966818.html

Лукашенко назвал Белоруссию последним суверенным государством в Европе

Лукашенко назвал Белоруссию последним суверенным государством в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском собрании, заявил, что готов предоставить в Минске площадку для переговоров, в том РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:40

2021-02-11T12:40

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

европа

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском собрании, заявил, что готов предоставить в Минске площадку для переговоров, в том числе, о контроле над вооружениями."Готовы активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями", - сказал Лукашенко.По его словам, "сама же Беларусь неслучайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков". "По сути, наша страна сегодня – последнее действительно суверенное государство в Европе, может быть, и по этой причине страдает", - отметил президент.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире