Лукашенко назвал Белоруссию последним суверенным государством в Европе
12:40 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском собрании, заявил, что готов предоставить в Минске площадку для переговоров, в том числе, о контроле над вооружениями.
"Готовы активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями", - сказал Лукашенко.
По его словам, "сама же Беларусь неслучайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков". "По сути, наша страна сегодня – последнее действительно суверенное государство в Европе, может быть, и по этой причине страдает", - отметил президент.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
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