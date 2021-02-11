https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596964600.html

Лукашенко высоко оценил поддержку России

Лукашенко высоко оценил поддержку России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что содействие России в непростых для его страны условиях имело для Минска важнейшее значение: по его словам,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:35

2021-02-11T12:35

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что содействие России в непростых для его страны условиях имело для Минска важнейшее значение: по его словам, это было поддержкой братского государства и народа в условиях важнейших трансформаций.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире