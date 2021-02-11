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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596964600.html
Лукашенко высоко оценил поддержку России
Лукашенко высоко оценил поддержку России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что содействие России в непростых для его страны условиях имело для Минска важнейшее значение: по его словам,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:35
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что содействие России в непростых для его страны условиях имело для Минска важнейшее значение: по его словам, это было поддержкой братского государства и народа в условиях важнейших трансформаций.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко высоко оценил поддержку России

12:35 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьВсебелорусское народное собрание в Минске
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что содействие России в непростых для его страны условиях имело для Минска важнейшее значение: по его словам, это было поддержкой братского государства и народа в условиях важнейших трансформаций.

"Содействие РФ имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну: данная позиция России - не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций", - заявил Лукашенко, выступая на шестом Всебелорусском народном собрании. Трансляцию мероприятия вело белорусское Агентство телевизионных новостей.

Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.
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Протесты в БелоруссииВсебелорусское народное собраниеРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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