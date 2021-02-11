https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596958046.html

"Надо выстоять". Лукашенко призвал противостоять попыткам мятежа в стране

"Надо выстоять". Лукашенко призвал противостоять попыткам мятежа в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что власти страны не знают точных планов внешних сил на... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:58

2021-02-11T11:58

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877970_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_a2bd0100a1fe716588c51290190c5fc2.jpg

МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что власти страны не знают точных планов внешних сил на республику, 2021 год будет определяющим.Он также отметил, что внешние силы предприняли в Белоруссии попытку не цветной революции, а мятежа и блицкриг, но это не удалось. "Это не была никакая не цветная революция, это мятеж и форма его именно мятеж и метод блицкриг. Блицкриг не удался", - заявил он.Лукашенко добавил, что Белоруссия выстоит, несмотря на попытки внешних сил создать искусственную напряженность в обществе."Несмотря на искусственно созданную внешними силами напряженность в обществе, государство выстоит. Как я говорил, пока выстояло. И, должен вас заверить, забегая вперед: мы выстоим! Будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано", - сказал Лукашенко, выступая на шестом Всебелорусском собрании. Трансляцию мероприятия вело белорусское Агентство телевизионных новостей.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594608378.html

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953659.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире