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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596958046.html
"Надо выстоять". Лукашенко призвал противостоять попыткам мятежа в стране
"Надо выстоять". Лукашенко призвал противостоять попыткам мятежа в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что власти страны не знают точных планов внешних сил на... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:58
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что власти страны не знают точных планов внешних сил на республику, 2021 год будет определяющим.Он также отметил, что внешние силы предприняли в Белоруссии попытку не цветной революции, а мятежа и блицкриг, но это не удалось. "Это не была никакая не цветная революция, это мятеж и форма его именно мятеж и метод блицкриг. Блицкриг не удался", - заявил он.Лукашенко добавил, что Белоруссия выстоит, несмотря на попытки внешних сил создать искусственную напряженность в обществе."Несмотря на искусственно созданную внешними силами напряженность в обществе, государство выстоит. Как я говорил, пока выстояло. И, должен вас заверить, забегая вперед: мы выстоим! Будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано", - сказал Лукашенко, выступая на шестом Всебелорусском собрании. Трансляцию мероприятия вело белорусское Агентство телевизионных новостей.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Надо выстоять". Лукашенко призвал противостоять попыткам мятежа в стране

11:58 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСимволика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске
Символика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что власти страны не знают точных планов внешних сил на республику, 2021 год будет определяющим.
"Мы удержали свою страну. Пока. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 21-й год, нынешний год, будет определяющим", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что внешние силы предприняли в Белоруссии попытку не цветной революции, а мятежа и блицкриг, но это не удалось. "Это не была никакая не цветная революция, это мятеж и форма его именно мятеж и метод блицкриг. Блицкриг не удался", - заявил он.
Лукашенко добавил, что Белоруссия выстоит, несмотря на попытки внешних сил создать искусственную напряженность в обществе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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"Несмотря на искусственно созданную внешними силами напряженность в обществе, государство выстоит. Как я говорил, пока выстояло. И, должен вас заверить, забегая вперед: мы выстоим! Будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано", - сказал Лукашенко, выступая на шестом Всебелорусском собрании. Трансляцию мероприятия вело белорусское Агентство телевизионных новостей.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
Символика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Лукашенко рассказал, чего следует ждать от Всебелорусского собрания
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.
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Протесты в БелоруссииВсебелорусское народное собраниеАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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