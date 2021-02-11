https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953864.html

Лукашенко предложил подумать о корректировке конституции Белоруссии

Лукашенко предложил подумать о корректировке конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо подумать над возможностью корректировки конституции. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:39

2021-02-11T11:39

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо подумать над возможностью корректировки конституции."Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.По его словам, "необходимо проанализировать реалии той геополитической ситуации", в которой оказалась сегодня Белоруссия, "определить, каким образом мы дальше будем развивать экономические и политические связи с зарубежными странами исходя из открытости, экспортоориентированности нашей экономики"."Как совместно с нашими союзниками и партнерами мы будем работать над повышением эффективности интеграционных образований на постсоветском пространстве", - указал белорусский лидер.Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции республики будет готов к концу этого года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме. Белорусский президент отмечал, что предполагаемые изменения в основной закон будут озвучены на Всебелорусском народном собрании, которое проходит 11-12 февраля в Минске, если делегаты будут к этому готовы. Также глава государства обещал объявить примерные сроки проведения референдума.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953659.html

белоруссия

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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире