https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953659.html

Лукашенко рассказал, чего следует ждать от Всебелорусского собрания

Лукашенко рассказал, чего следует ждать от Всебелорусского собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от Всебелорусского народного собрания (ВНС) не надо ждать решения глобальных проблем, они лишь будут... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:37

2021-02-11T11:37

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от Всебелорусского народного собрания (ВНС) не надо ждать решения глобальных проблем, они лишь будут обозначены.Он также отметил, что делегаты ВНС – "хозяева" Минска и Белоруссии. "Меньше смотрите в разного рода (Telegram) каналы, живите своей жизнью. Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас, я уже привыкший, будут качать и потом. Как в народе говорят, особо не парьтесь", - сказал Лукашенко.Глава государства посоветовал жить своим умом. "Вы – законные представители народа Белоруссии, трудовых коллективов, общественных организаций и так далее", - продолжил президент.Лукашенко также предложил делегатам не стесняться и выходить к микрофону, чтобы высказывать свое мнение. По его словам, страна переживает сложные времена, которые требуют быть открытыми и честными перед самими собой, близкими и всем народом.Президент Белоруссии предложил также проанализировать достижения страны в сфере экономики и выяснить, чего достичь не удалось и где есть резервы.Кроме того, Лукашенко предложил участникам форума подумать над тем, как "в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше", а также "какие меры предпринять для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни".Шестое Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце республики в Минске. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Также ожидается, что делегаты обсудят направления общественно-политического развития страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире