https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596933955.html

КГБ Белоруссии ожидает попыток возобновления протестов весной

КГБ Белоруссии ожидает попыток возобновления протестов весной

Весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся, считает глава КГБ республики Иван Тертель. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:24

2021-02-11T09:24

2021-02-11T13:39

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

кгб белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся, считает глава КГБ республики Иван Тертель.Ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет, заявил в четверг глава КГБ республики Иван Тертель.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В настоящее время протестная активность в стране заметно ниже, чем полгода назад.

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/lukashenko-1596729022.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, кгб белоруссии, белоруссия, в мире