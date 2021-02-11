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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596933955.html
КГБ Белоруссии ожидает попыток возобновления протестов весной
КГБ Белоруссии ожидает попыток возобновления протестов весной
Весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся, считает глава КГБ республики Иван Тертель. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:24
2021-02-11T13:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
кгб белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся, считает глава КГБ республики Иван Тертель.Ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет, заявил в четверг глава КГБ республики Иван Тертель.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В настоящее время протестная активность в стране заметно ниже, чем полгода назад.
https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html
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александр лукашенко, минск, кгб белоруссии, белоруссия, в мире

КГБ Белоруссии ожидает попыток возобновления протестов весной

09:24 11.02.2021 (обновлено: 13:39 11.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся, считает глава КГБ республики Иван Тертель.

"Попытки будут (возобновить протестую активность весной. — Прим. ред.), но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им (внешним силам. — Прим. ред.) удастся добиться таких целей, мы не видим", — заявил Тертель журналистам.

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Ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет, заявил в четверг глава КГБ республики Иван Тертель.

"Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет. Но мы отмечаем одновременно, что заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше. Но мы оцениваем, что они не приведут к тем результатам, к которым они стремятся", — заявил Тертель журналистам.

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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В настоящее время протестная активность в стране заметно ниже, чем полгода назад.
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскКГБ БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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