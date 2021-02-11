КГБ Белоруссии ожидает попыток возобновления протестов весной
09:24 11.02.2021 (обновлено: 13:39 11.02.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся, считает глава КГБ республики Иван Тертель.
"Попытки будут (возобновить протестую активность весной. — Прим. ред.), но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им (внешним силам. — Прим. ред.) удастся добиться таких целей, мы не видим", — заявил Тертель журналистам.
Ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет, заявил в четверг глава КГБ республики Иван Тертель.
"Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет. Но мы отмечаем одновременно, что заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше. Но мы оцениваем, что они не приведут к тем результатам, к которым они стремятся", — заявил Тертель журналистам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В настоящее время протестная активность в стране заметно ниже, чем полгода назад.