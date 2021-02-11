Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС
19:04 11.02.2021 (обновлено: 19:42 11.02.2021)
© Sputnik / Виктор ТолочкоБелорусская АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуска Белорусской АЭС, сообщается в пресс-релизе по итогам голосования.
Согласно тексту самой резолюции, ЕП "призывает Комиссию тесно сотрудничать с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах".
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Также Европейский парламент предложил Комиссии приостановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, чтобы гарантировать, что произведенное на БелАЭС станции электричество не попадет в европейские страны.
Европарламент заявляет, что, несмотря на ситуацию с безопасностью, 3 ноября 2020 года электростанция начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций экспертной оценки ЕС от 2018 года. Также в резолюции выражается озабоченность в связи с расположением АЭС — в 50 километрах от Вильнюса.
Резолюция приняли подавляющим числом голосов — ее поддержали 642 депутата из 692 голосовавших.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбрали российский проект с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.