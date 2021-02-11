https://ria.ru/20210211/belaes-1597103864.html

Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуска Белорусской АЭС, сообщается в пресс-релизе по итогам голосования. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:04

2021-02-11T19:04

2021-02-11T19:42

белорусская аэс

еврокомиссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуска Белорусской АЭС, сообщается в пресс-релизе по итогам голосования.Согласно тексту самой резолюции, ЕП "призывает Комиссию тесно сотрудничать с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах".Также Европейский парламент предложил Комиссии приостановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, чтобы гарантировать, что произведенное на БелАЭС станции электричество не попадет в европейские страны.Европарламент заявляет, что, несмотря на ситуацию с безопасностью, 3 ноября 2020 года электростанция начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций экспертной оценки ЕС от 2018 года. Также в резолюции выражается озабоченность в связи с расположением АЭС — в 50 километрах от Вильнюса.Резолюция приняли подавляющим числом голосов — ее поддержали 642 депутата из 692 голосовавших.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбрали российский проект с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.

https://ria.ru/20210209/belaes-1596712553.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, в мире