https://ria.ru/20210211/aktsii-1596972391.html
В МВД напомнили о запрете массовых акций у зданий органов власти
В МВД напомнили о запрете массовых акций у зданий органов власти
Министерство внутренних дел РФ напомнило о запрете проведения массовых акций на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:14
2021-02-11T13:14
2021-02-11T13:25
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ напомнило о запрете проведения массовых акций на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб."МВД России напоминает, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках – уголовная ответственность", - говорится в сообщении пресс-центра ведомства.В МВД призвали россиян отказаться от участия в несанкционированных акциях, "во избежание конфликтов" "руководствоваться здравым смыслом", а также воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планируя "маршруты своих передвижений".
https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html
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РИА Новости
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)