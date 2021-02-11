https://ria.ru/20210211/aktsii-1596938859.html

В Красноярске почти 40 подростков задержали после незаконных акций

В Красноярске почти 40 подростков задержали после незаконных акций

Более 350 человек, 37 из которых несовершеннолетние, были доставлены в отделы полиции за участие в несогласованных акциях в Красноярске в конце января, сообщил... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:04

2021-02-11T10:04

2021-02-11T10:04

алексей навальный

владимир путин

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595373200_251:0:3892:2048_1920x0_80_0_0_f911cc0268017c30ec6750c2e4992a8f.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Более 350 человек, 37 из которых несовершеннолетние, были доставлены в отделы полиции за участие в несогласованных акциях в Красноярске в конце января, сообщил начальник ГУМВД региона Александр Речицкий.По его словам, также возбуждены четыре уголовных дела, три из которых - за противоправные действия в отношении сотрудников полиции.Речицкий отметил, что больше половины участников акций - это молодежь до 25 лет.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, владимир путин, красноярск, происшествия