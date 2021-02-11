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В Красноярске почти 40 подростков задержали после незаконных акций
В Красноярске почти 40 подростков задержали после незаконных акций
Более 350 человек, 37 из которых несовершеннолетние, были доставлены в отделы полиции за участие в несогласованных акциях в Красноярске в конце января, сообщил... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:04
2021-02-11T10:04
алексей навальный
владимир путин
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Более 350 человек, 37 из которых&nbsp;несовершеннолетние, были доставлены в отделы полиции за участие в несогласованных акциях в Красноярске в конце января, сообщил начальник ГУМВД региона Александр Речицкий.По его словам, также возбуждены четыре уголовных дела, три из которых - за противоправные действия в отношении сотрудников полиции.Речицкий отметил, что больше половины участников акций - это молодежь до 25 лет.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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алексей навальный, владимир путин, красноярск, происшествия

В Красноярске почти 40 подростков задержали после незаконных акций

10:04 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Более 350 человек, 37 из которых несовершеннолетние, были доставлены в отделы полиции за участие в несогласованных акциях в Красноярске в конце января, сообщил начальник ГУМВД региона Александр Речицкий.
"По итогам проведения 23 и 31 января на территории края несогласованных публичных мероприятий в отделы внутренних дело было доставлено 353 человека, из них 37 несовершеннолетних... Было составлено 226 административных протоколов… Общая сумма наложенных штрафов составила 1,5 миллиона рублей", - сказал Речицкий, выступая на сессии краевого парламента.
По его словам, также возбуждены четыре уголовных дела, три из которых - за противоправные действия в отношении сотрудников полиции.
Речицкий отметил, что больше половины участников акций - это молодежь до 25 лет.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:00
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