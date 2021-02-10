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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210210/zhiroszhigateli-1596724229.html
"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток
"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток
Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов? Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".
2021-02-10T12:00
2021-02-10T12:00
правда тела
подкаст
общество
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"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток
Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов? Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".
audio/mpeg
"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток
Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов? Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".
audio/mpeg
Какие препараты действительно помогают худеть (но при соблюдении важных условий)? И как стресс может обнулить и ваши усилия, и эффект таблеток? Объясняет врач-эндокринолог Наталья Петрова. Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом “Найди своего доктора”.04:20 Как работает клетчатка и вредна ли она07:30 Чаи, которые “сжигают жир”: что это такое10:07 К каким последствиям приводят мочегонные препараты11:05 Чем опасны слабительные средства 15:25 Таблетки, которые угнетают аппетит. Почему они запрещены 19:08 В чем нюанс употребления препаратов, ускоряющих обмен веществ21:50 Как стресс влияет на жиросжигание24:15 “Те, кто на стрессе набирают вес - более физиологичные, чем те, кто на стрессе худеют”27:01 “Таиландские глисты” и пересадка кала28:10 Работает ли L-карнитин, и когда есть смысл его использоватьПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст, общество

"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток

12:00 10.02.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток
12:00
Читать ria.ru в
Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов? Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".
Какие препараты действительно помогают худеть (но при соблюдении важных условий)? И как стресс может обнулить и ваши усилия, и эффект таблеток? Объясняет врач-эндокринолог Наталья Петрова.
Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом “Найди своего доктора”.
04:20 Как работает клетчатка и вредна ли она
07:30 Чаи, которые “сжигают жир”: что это такое
10:07 К каким последствиям приводят мочегонные препараты
11:05 Чем опасны слабительные средства
15:25 Таблетки, которые угнетают аппетит. Почему они запрещены
19:08 В чем нюанс употребления препаратов, ускоряющих обмен веществ
21:50 Как стресс влияет на жиросжигание
24:15 “Те, кто на стрессе набирают вес - более физиологичные, чем те, кто на стрессе худеют”
27:01 “Таиландские глисты” и пересадка кала
28:10 Работает ли L-карнитин, и когда есть смысл его использовать
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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