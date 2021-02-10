https://ria.ru/20210210/zhiroszhigateli-1596724229.html

"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток

"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток

Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов? Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".

2021-02-10T12:00

2021-02-10T12:00

2021-02-10T12:00

правда тела

подкаст

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723462_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_163f0bcfe8f75e73fb08d82459956686.png

"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов? Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей". audio/mpeg

"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов? Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей". audio/mpeg

Какие препараты действительно помогают худеть (но при соблюдении важных условий)? И как стресс может обнулить и ваши усилия, и эффект таблеток? Объясняет врач-эндокринолог Наталья Петрова. Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом “Найди своего доктора”.04:20 Как работает клетчатка и вредна ли она07:30 Чаи, которые “сжигают жир”: что это такое10:07 К каким последствиям приводят мочегонные препараты11:05 Чем опасны слабительные средства 15:25 Таблетки, которые угнетают аппетит. Почему они запрещены 19:08 В чем нюанс употребления препаратов, ускоряющих обмен веществ21:50 Как стресс влияет на жиросжигание24:15 “Те, кто на стрессе набирают вес - более физиологичные, чем те, кто на стрессе худеют”27:01 “Таиландские глисты” и пересадка кала28:10 Работает ли L-карнитин, и когда есть смысл его использоватьПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, общество