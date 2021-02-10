https://ria.ru/20210210/zasedanie-1596869958.html

В Госдуме обсуждают иностранное вмешательство во внутренние дела России

В Госдуме обсуждают иностранное вмешательство во внутренние дела России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проводит заседание, на котором обсуждается влияние извне РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:28

2021-02-10T17:28

2021-02-10T17:30

россия

госдума рф

политика

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проводит заседание, на котором обсуждается влияние извне на протестную повестку, а также вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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LIVE: Заседание Комиссии Государственной Думы «О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних» LIVE: Заседание Комиссии Государственной Думы «О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних» 2021-02-10T17:28 true PT98M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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