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В Госдуме обсуждают иностранное вмешательство во внутренние дела России
В Госдуме обсуждают иностранное вмешательство во внутренние дела России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проводит заседание, на котором обсуждается влияние извне РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:28
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россия
госдума рф
политика
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проводит заседание, на котором обсуждается влияние извне на протестную повестку, а также вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции.
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LIVE: Заседание Комиссии Государственной Думы «О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних»
LIVE: Заседание Комиссии Государственной Думы «О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних»
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видео, россия, госдума рф, политика
В Госдуме обсуждают иностранное вмешательство во внутренние дела России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проводит заседание, на котором обсуждается влияние извне на протестную повестку, а также вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции.
2021-02-10T17:28
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В Госдуме обсуждают иностранное вмешательство во внутренние дела России

17:28 10.02.2021 (обновлено: 17:30 10.02.2021)
 
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проводит заседание, на котором обсуждается влияние извне на протестную повестку, а также вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции.
 
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